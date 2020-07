Cinci dosare penale întocmite de poliţişti în 24 de ore

Poliţiştii au depistat pe drumurile publice din judeţul nostru, în cursul zilei de joi, cinci persoane care au condus autoturisme, fie sub influenţa băuturilor alcoolice, fie fără a deţine permis de conducere.

Astfel, poliţiştii rutieri au identificat patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 şi 43 de ani care au condus fără a deţine permis de conducere, precum şi un bărbat de 69 de ani la care, în urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că avea o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Centrul Medical de Permanenţă din Seini, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere şi de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.