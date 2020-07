Clubul Valdai și România

Tot mai des auzim despre laboratoarele rusești de propagandă. Care nu ar fi străine de amestecul Kremlinului în alegeri americane, germane, franceze, braziliene etc. Mai nou, vedem că Rusia are și un proiect de țară. Inclusiv prin desemnarea lui Putin la președinție, până în anul 2036. Nu am uitat nici de ideile lui Dughin, ideologul care flutură idei euroasiatice, refacerea într-o formă nouă a URSS și puterea ortodoxiei. Un centru al propagandei ar fi un Club Valdai (înființat în anul 2oo4), la care participă însuși Putin, alături de elita academică și culturală rusă, dar și experți din străinătate. Se laudă că are peste o mie de intelectuali, din 71 de țări. Fără România. Se vrea un club mondial care să concureze cu Occidentul și să legitimeze ideile Kremlinului. Se promovează o viziune rusă asupra lumii și încearcă să o explice intelectualilor străini într-o manieră mai plastică.

Pentru anul acesta au fost anunțate principalele teme: dezvoltarea corporațiilor internaționale și politica globală, Rusia și provocările globale. Se discută întotdeauna teme politice actuale, de interes pentru Moscova. Se analizează situația din Asia, Orientul Mijlociu, situația euroatlantică și relațiile ruso-chineze. Alături de experții străini se află și unii dintre cei mai devotați exponenți ai regimului Putin. Lista este completată de jurnaliști și politicieni, bănuiți de partizanat în favoarea Moscovei. Cum spuneam, printre experții clubului nu sunt români. Pe listă l-am văzut pe basarabeanul Nicu Popescu, fost ministru de externe la Chișinău. Nu mă întrebați de unde au bani! Fluxul financiar este greu de stabilit. M-am interesat dacă programul clubului se ocupă de România. Țara noastră apare în câteva zeci de analize publicate, cele mai dese sunt puse în context regional.

După cum ne-am obișnuit, este vorba de Marea Neagră, raportul de forțe NATO-Rusia, fiind vizate bazele militare de la Deveselu și Kogălniceanu. Într-o ședință de anul trecut, Putin a menționat România în context negativ, comentând sistemele defensive anti-rachetă instalate în Europa. Informația a fost rostogolită din belșug pe toate televiziunile. Un expert al clubului consideră că Europa de Est este o construcție de prisos pentru Uniunea Europeană. În timp ce Rusia are o mulțime de conexiuni în zonă, argumentate de istoria politică. Așa că experții clubului socotesc această regiune o periferie a Europei. Deci după ieșirea țărilor din Europa de Est, din orbita Moscovei, acestea nu mai au mare importanță în plan continental. Este evocată inclusiv perioada de peste 200 de ani de dominare a Rusiei asupra Europei. Zice clubul că țările din Estul Europei, cu care Rusia avea o serie de legături importante, au fost încorporate în structurile occidentale, au fost supuse exploatării de către țările vestice.

Așa, Rusia a fost umilită! Fac o paranteză; prin grădina mea din Desești, prin 1950, s-a făcut o cale ferată, cu ecartament mic, pe care, timp de aproape două decenii, s-au dus pădurile Maramureșului, spre Sighetul Marmației, de unde erau transbordate pe ecartament rusesc și luau drumul spre Sovietica Uniune din apropiere. Apoi, românii au construit Combinatul de Prelucrare a Lemnului, la Sighetul Marmației, care a oprit lemnul în țară. Revin la titlul textului. Clubul comentează influența Occidentului asupra Codului muncii din România. Cum spuneam, România este pe lista de gândire a clubului. Se repetă, în analiză, că Marea Neagră este un teatru de semnalizare militară. Citesc comentariul ironic despre întâlnirea premierului român cu secretarul general al NATO, unde românul „a cerșit complimente pentru gradul înalt de obediență arătat de România.”

Nu sunt iertate nici aprecierile din Strategia de Apărare a României. Fostul premier Adrian Năstase a fost amintit ca partener de nădejde pentru partea rusă, care „depune un efort de a apropia România de Rusia.” LARICS, care se traduce prin Laboratorul de analiză a războiului informațional și comunicare strategică, sub egida Academiei Române, condus de profesorul Dan Dungaciu, mi-a fost punct de plecare pentru acest comentariu. E bine să știm ce se întâmplă în jurul nostru!