Oportunități de voluntariat în Italia

Asociatia PECO din Genova, Italia, propune o serie de oportunități de voluntariat pentru cetățenii Uniunii Europene, începând cu luna octombrie a acestui an, ce pot fi intermediate de Asociația „Team for Youth” din Baia Mare. Astfel, tinerii din Maramureș care își doresc să devină voluntari în una din oportunitățile oferite prin Corpul European de Solidaritate pot să-și aleagă o ofertă care li se potrivește după care să completeze formularul de aplicație aferent (disponibil pe site-ul asociației). Acest formular se trimite, ulterior, pe adresa de e-mail remus@t4uth.ro cu subiectul „ESC in GENOVA” până în data de 30 august.