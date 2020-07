One Man Show cu Răzvan Vasilescu la muzeu

Teatrul Ararat vă invită astăzi, 25 iulie, de la ora 20.30, în cadrul Festivalului REPERE MITURI IDENTITĂȚI, la Teatrul de Vară din Baia Mare, la spectacolul Teatrului Godot din București, “Era ok și la 60”. Spectacolul este un One Man Show, produs de Wonder Theatre și este recomandat persoanelor cu vârsta de peste 16 ani. ”Era ok si la 60” e un super spectacol de stand up comedy, un one man show maraton în care actorul Răzvan Vasilescu îmbină texte ale celor mai importanți autori contemporani de comedie cu fragmente emoționante din viața sa. Rezultă un spectacol foarte sincer, dincolo de stand up comedy-ul standard – un show care te distrează, dar te și emoționează, despre provocările înaintării în vârstă și despre viața așa cum e, dincolo de celebritate, un spectacol de la care pleci cu un zâmbet larg pe chip și un gând nostalgic în suflet.” Intrarea este LIBERĂ în limita locurilor disponibile! Informații suplimentare la numerele de telefon: 0723.275. 912, 0740.043.136 și pe site-ul: www.teatrulararat.ro.