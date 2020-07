Zilele orașului Seini, anulate

• cuplurile ”de aur” vor fi totuși sărbătorite

Administrația publică locală din Seini a decis să anuleze sărbătoarea orașului din acest an, din cauza pandemiei. Zilele orașului Seini – Cetatea Zynir, ediția a XXIII-a, ar fi trebuit să aibă loc în această lună.

Totuși, primăria nu a renunțat la una dintre manifestările din program, aceea prin care sunt sărbătorite cele mai longevive cupluri din comunitate: ”Nu vom organiza zilele orașului în acest an, însă vom da respectul cuvenit cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie în acest an. Am făcut un anunț public pe toate rețelele de socializare, cât și prin intermediul bisericilor din Seini, ca toți cei care au domiciliul pe raza orașului și împlinesc 50 de ani de căsătorie, să știe că îi așteptăm la primărie. De îndată ce vom avea un număr exact al cuplurilor, vom stabili conform legii, și având în vedere toate măsurile care se impun, modalitatea în care să-i sărbătorim, să-i felicităm”, a spus Gabriela Tulbure, primarul Seiniului. An de an cuplurile de seniori sunt aduse în atenția comunită­ții ca un exemplu pentru cei tineri. La fel va fi și anul acesta, însă într-un alt mod. Vârstnicii vor fi informați în timp util despre manifestarea care va fi organizată în onoarea lor.