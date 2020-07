Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice atenţionează!

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) atenţionează asupra scăderii numărului de români testaţi şi diagnosticaţi cu hepatite în ultimele luni, dar şi în ceea ce priveşte procentul mic al pacienţilor care au intrat pe tratament, comparativ cu alţi ani. Conform datelor primite de la CNAS, în programul destinat hepatitei C, care poate cuprinde până la 17.500 persoane, în perioada februarie – 30 iunie 2020, au fost incluşi doar 3.558 de pacienţi: 883 în februarie, 1.279 în martie, 181 în aprilie, 402 în mai şi 813 în iunie. În cazul hepatitei B, studiile clinice, întrerupte pentru o perioadă din cauza accesului dificil în spitale, au fost reluate.

„Cea mai mare problemă a pacienţilor cu afecţiuni hepatice în acest moment este legată de accesul la tratament şi la medicul specialist. Situaţia devine critică. Avem din ce în ce mai multe plângeri de la bolnavi, în special cei cronici, care nu ştiu cum să acţioneze în lipsa unor informaţii constante şi clare din partea autorităţilor. Încurajăm pacienţii să-şi contacteze medicul curant şi să stabilească cea mai bună soluţie pentru a avea acces la tratament în condiţii de siguranţă”- a declarat Marinela Debu, preşedinte APAH-RO.

Majoritatea ţărilor este departe de atingerea targetului impus de OMS. Din cele 29 de ţări analizate, printre care şi România, doar 10 ar putea să îndeplinească obiectivul.

OMS precizează că 256 milioane de persoane trăiesc cu hepatită cronică B şi 71 de milioane, cu hepatită cronică C. Accesul la testare este limitat, doar 9% dintre cei cu hepatita B şi 20% dintre cei cu hepatita C fiind conştienţi de infectare. Anual, la nivel mondial, hepatita cauzează 1,4 milioane de decese. România se află pe locul 2, după tuberculoză, în privinţa numărului de decese cauzate de boli infecţioase.