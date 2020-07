Despre viață

Viața are provocările ei. Și sunt multe. Din când în când, simțim nevoia să privim în urmă și să vedem ce s-a acumulat în bagajul uriaș pe care viața ni-l pune pe umeri. Spuneam cu altă ocazie că vorbind despre vârstă, ajungem la concluzia că aceasta nu este nici o calitate, dar nu e nici un defect. Viața e frumoasă oricum, iar dacă știi cum s-o trăiești îți aduce bucurii în fiecare dintre etapele ei. Câtă bucurie dăruiești și câtă bucurie primești te transformă pe tine, ca om, în bucurie. Iar bucuria nu are vârste.

Toate visele se pot îndeplini dacă ai curajul să le urmezi. Nu aştepta. Niciodată nu va fi timpul potrivit. Omul înțelept nu-și calculează șansele. El își fixează țelul și apoi îl atinge. Important este să știi să te relaxezi puțin de la viața cotidiană, dar să rămâi mereu ocupat, ca să nu-i dai voie minții să se relaxeze prea mult.

Einstein spunea că sunt două feluri de a trăi viața: Unul de a crede că nu există miracole, celălalt, de a crede că totul este un miracol. Iar Octavian Paler adăuga că adevărata “măsură” a vieţii unui om nu se poate obţine decât prin “lipsa de măsură”, dorind “fără măsură”, îndrăznind “fără măsură”, iubind “fără măsură”. Lecții de învățat!