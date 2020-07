Topul favoritelor la câștigarea Ligii Campionilor 2019/2020

Ediția 2019/2020 a Ligii Campionilor se va relua în luna august. Sferturile, semifinalele și finala se vor disputa, în premieră, într-un singur oraș, Lisabona (Portugalia). Cu mai puțin de două săptămâni rămase până la reluarea competiției, favorită la câștigarea trofeului este considerată a fi Bayern Munchen.

Campioana din Bundesliga a arătat o formă impresionantă de la reluarea competițiilor sportive, adjudecându-și titlul cu 9 victorii din tot atâtea meciuri disputate. De altfel, bavarezii au o singură înfrângere în acest an și doar un egal. Bayern Munchen a câștigat ultima oară Liga Campionilor în 2013, iar un triumf în acest an al lui Robert Lewandowski & co. are cota 4.25 pe sport.netbet.ro.

Cu șansa a doua la câștigarea celei mai importante competiții intercluburi din Europa pornește Manchester City. Echipa antrenată de Pep Guardiola vine după un sezon dezamăgitor în Premier League, unde Liverpool a devenit campioană, iar eliminarea din semifinalele FA Cup în fața lui Arsenal nu a picat nici ea prea bine. „Cetățenii” au cota 4.50 la câștigarea competiției care generează an de an venituri uriașe și este urmărită de milioane de suporteri din toată lumea.

Cea de-a treia favorită la trofeu este Paris Saint Germain, campioană în Franța și recent câștigătoare a Cupei, țară în care campionatul a fost oprit încă din runda a 28-a. 6.00 este cota pentru ca Neymar & co. să ridice trofeul UCL pe 23 august.

Cotele pentru câștigătoarea ediției din acest an a Ligii Campionilor sunt valabile la NetBet, unul din brandurile preferate ale românilor, atât datorită secțiunii de pariuri sportive, cât și celei impresionante de cazino – https://casino.netbet.ro/

În continuare, specialiștii o văd pe FC Barcelona cu șansa a patra la trofeu. Până a ajunge la turneul final din Portugalia, catalanii au de trecut de Napoli, în manșa secundă a optimilor de finală. În tur, pe San Paolo, scorul a fost egal, 1-1, iar returul este programat pe 7 sau 8 august.

Locul 5 în topul favoritelor la câștigarea ediției din acest an a Ligii Campionilor îi revine lui Atletico Madrid, care a produs o adevărată surpriză în optimile de finală, eliminând echipa perfectă a lui Jurgen Klopp, Liverpool.

Considerată una dintre favorite la startul competiției, Juventus se află abia pe locul 6 în această ierarhie, asta și pentru că „Bătrâna Doamnă” are o misiune destul de dificilă în optimi, după ce-a pierdut prima manșă cu Olympique Lyon, scor 1-0.

Surprizele acestei ediții, RB Leipzig și Atalanta, urmează în topul favoritelor, însă este destul de greu de crezut că vreuna dintre cele două va avea șansa să ducă misiunea până la capăt.

Învinsă în turul din optimile de finală de Manchester City pe teren propriu, Real Madrid pare mai degrabă eliminată din competiției. Totuși, vorbim despre echipa cu cele mai multe trofee UCL în vitrină (13), care a renăscut după pauza de 3 luni și a cucerit un trofeu La Liga, astfel că orice este posibil.

Napoli și Lyon sunt și ele în cărți pentru calificarea în sferturile de finală, dar bookmakerii nu le dau prea mari șanse. În fine, echipa cu cele mai mici șanse de a câștiga ediția din acest an este Chelsea. Și, într-adevăr, londonezii ar trebui să realizeze o adevărată minune pentru a întoarce rezultatul din turul optimilor cu Bayern Munchen, când au pierdut pe teren propriu cu un categoric 0-3.

Turneul final al Ligii Campionilor se va desfășura în perioada 12-23 august, în Portugalia, pe stadioanele Da Luz și Jose Alvalade.

(P)