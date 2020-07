2 ordine de protecţie emise de poliţişti

Marţi, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la mai multe scandaluri în familie pe raza judeţului nostru.

• În Cupşeni, o femeie, de 20 de ani, a sesizat poliţia cu privire la faptul că soţul ei, în vârstă de 31 de ani, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, a agresat-o fizic.

În urma completării formularului de evaluare a riscului s-a concluzionat faptul că nu se impune emiterea unui ordin de protecție asupra agresorului.

În cauză urmează să se efectueze cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

• Polițiștii din Leordina, au fost sesizaţi de către o femeie, de 47 de ani, din localitate despre faptul că, pe fondul unor discuţii purtate în contradictoriu, a fost agresată de către soţ.

În acest caz s-a întocmit formularul de evaluare a riscului, dar victima s-a opus emiterii unui ordin de protecţie provizoriu.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

• În Baia Mare, o femeie, de 39 de ani, a sesizat poliţia despre faptul că în data de 27 iulie, soţul ei, în vârstă de 43 de ani, pe fondul unor discuţii contradictorii, a agresat-o.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie şi s-a emis ordin de protecţie provizoriu.

• Marţi seara, în jurul orei 23.40, poliţiştii din Satulung au intervenit la un scandal în familie, unde au constatat că o femeie, de 38 de ani, din localitate, a fost agresată atât ea cât şi cei 4 copii minori, de către concubinul ei, în vârstă de 41 de ani.

În cauză au fost întocmite documente de cercetare sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie şi s-a emis ordin de protecție provizoriu.