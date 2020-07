Cu sprijinul personal al primarului Cătălin Cherecheș, tinerii băimăreni membri ai Rotaract au dotat Centrul pentru copii cu nevoi speciale Luchian

Copiii și tinerii cu nevoi speciale care frecventează Centru de Zi Luchian beneficiază începând din 29 iulie de aparatură ultramodernă și performantă destinată terapiei acestora și anume un verticalizator.

Achiziția aparatului a fost posibilă după ce în cadrul celei de a 17-a ediții a balului caritabil „Bănuț pentru suflețel”, organizat de către Rotaract Baia Mare. Cătălin Cherecheș și-a donat indemnizația în acest scop, alături de alți băimăreni cu suflet mare.

“Am făcut astăzi încă un pas înspre stabilirea unui standard modern și civilizat în ce privește dotarea acestei instituții, unde terapeuții trebuie să aibă tot ceea ce este necesar pentru a ajuta copiii și tinerii cu nevoi speciale. Este și motivul pentru care am donat suma de bani necesară achiziționării verticalizatorului. Sunt convins că împreună cu celelalte persoane care au ales să sprijine, prin diferite donații aceeași cauză, se pot face multe alte lucruri pentru beneficiarii Centrului de zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale Luchian. Sunt acolo o mână de oameni care lucrează cu copiii cu dizabilități și cu părinții lor. Am vorbit cu ei, le-am ascultat durerea și nevoile și am ales să facem acest pas pentru a le ușura viața, pentru că acest verticalizator le oferă cea mai bună șansă la ore de terapie eficiente. Le mulțumesc tinerilor de la Rotaract pentru inițiativa, respectiv parteneriatul pe care l-am construit și consolidat pentru binele băimărenilor“ a spus primarul Municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheș.

Aparatul este unul extrem de benefic în procesul de reabilitare al persoanelor cu probleme locomotorii grave care permite pacienților să își mențină singuri poziția verticală și să se deplaseze – fără ajutorul altor persoane – cât mai mult timp posibil. Pe lângă verticalizator, Centrul de zi Luchian a mai fost dotat, tot începând din 28 iulie, cu o serie de elemente destinate relaxării copiilor cu nevoi speciale care frecventează centrul și care au fost dispuse în cadrul camerei senzoriale a centrului, o încăpere adaptată copiilor cu nevoi special și în cadrul căreia aceștia desfășoară activități menite să faciliteze comunicarea și interrelaționarea acestora.