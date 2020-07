Investiţii importante pentru comunitate în comuna Coaş 

Iată câteva dintre acestea, prezentate de primarul Sabin RAŢ (foto).

„Cu 700.000 lei, bani europeni, am amenajat drumul forestier între DC-46 şi Valea caselor, pe o distanţă de 7,5 km. S-au finalizat lucrările de reabilitare a unui drum de acces pe 500 metri, ce leagă cătunul Valea caselor de drumul amenajat, şi alţi 600 de metri la un alt drum. O firmă din Baia Mare s-a oferit să cumpere 10 ha de teren neutilizat, unde s-a amenajat o mare pescărie. În derulare avem proiectul „Reţea de canalizare şi staţie de epurare şi racorduri”, dar mai întîi am finalizat un alt proiect „Reabilitarea unui drum de interes local în locurile: „Ses – Cherecheş – Biserica Veche, Cherecheş – Francezu, Uliţa Mare şi Uliţa Diacului, toate în centrul comunei Coaş. S-a modernizat Căminul cultural din Coaş şi s-a finalizat modernizarea drumului de interes local „Ogoreni”. Am amenajat un teren de sport, tot în Coaş şi se lucrează intens şi eficient la alimentarea cu apă şi gaz în zona „Poduri”, s-a implementat WIFI4EU şi-am modernizat drumurile comunale Coruia – Coaş – Remecioara şi Coaş – Întrerâuri”.