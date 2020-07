Artspot Baia Mare organizează tabere de teatru pentru elevii de gimnaziu

Andrei Han, actor al Teatrului Municipal Baia Mare, va coordona în luna august o nouă ediție a taberelor de teatru de vară aflate sub cupola Artspot. Activitățile sunt dedicate exclusiv elevilor de gimnaziu, programul zilnic urmând să cuprindă o varietate de „jocuri” care vor avea drept scop facilitarea procesului de acomodare a tinerilor la un nou mediu de învățare prin joc.

• ”Chiar și la ‘distanță’, distracția nu dispare”

Reporter: Organizezi încă o ediție a taberelor de teatru de vară. Cum se fac înscrierile?

Andrei HAN: Da, este cea de-a 7-a ediție deja, aveam impresia că îmbătrânim – dar s-a dovedit că suntem mai FRESH ca niciodată! Taberele din acest an sunt dedicate elevilor de gimnaziu, clasele 5-8 – inclusiv cei care acum au terminat clasa a 8-a la începutul acestei veri. Anul acesta vorbim despre 2 serii. Fiecare serie durează câte 5 zile a câte 5 ore de tabără de actorie în fiecare zi. Prima serie are loc între 3 și 7 august, iar cea de-a 2-a serie are loc între 10 și 14 august. Înscrierile pentru fiecare dintre serii se pot face până cu o zi înainte de începerea acestora: pentru SERIA 1 – înscrierile până pe data de 2 august, iar pentru SERIA 2 – înscrierile până pe data de 9 august. Înscrierile se pot face telefonic la numărul: 0751-394.490 – sau contactându-ne pe Facebook pe pagina noastră: Artspot Baia Mare.

R.: Ce va cuprinde programul zilnic al taberelor?

A.H.: Taberele vor avea loc într-un spațiu nou, adaptat nevoilor perioadei pe care o traversăm. Locația acestui nou spațiu este localizată pe bulevardul București nr. 25 A, et. 3, la SALA DE DANS SHALL WE DANCE. Programul unei grupe se va desfășura de luni până vineri – 5 zile – în intervalul orar 10-15 – cu o nelipsită pauză de masă – musai! Ce mai e nou e faptul că, anul acesta, pentru prima oară, vom ține o tabără și în afara localității, mai exact în orașul NEGREȘTI-OAȘ – în perioada 17-21 august – locația taberei fiind strada Victoriei nr. 85 A. Programul zilnic va cuprinde o varietate de „jocuri” – cum le spunem noi – care au drept scop facilitarea procesului de acomodare a tinerilor la un nou mediu de învățare prin joc. Ne-am propus și în aces an, al 7-lea în care această tabără are loc, să venim cu ceva nou, fresh – și ca o temă suplimentară – am fost provocați de această situație specială să căutăm chiar mai departe, fiind luați prin surprindere de elementele noi pe care le-am întâlnit astfel. Chiar și la ‘distanță’, distracția nu dispare.

• Oportunitatea de a dobândi o serie de aptitudini

A.H.: În cele 5 ore pe care le vom ține în fiecare zi, vom cuprinde o sesiune de încălzire fizică, vocală – toate încorporate în jocuri menite să le antreneze capacitatea de concentrare. După aceea, bineînțeles, vom trece la partea de actorie – unde programul va cuprinde: parte de teatru de improvizație și partea de teatru tradițional. Pe parte de improvizație nu îi încurajăm doar să abandoneze totul și să se joace cu tot ce le oferă inspirația de moment, dar totodată să descopere prin acest tip de teatru lucruri nebănuite despre ei înșiși. Credeți-mă, se întâmplă mereu ca aceștia să rămână uimiți de ce pot descoperi în acestă plajă infinită a improvizației. Și, nu în ultimul rând, partea de teatru clasic, unde tinerii noștri cursanți vor avea ocazia să încerce pe propria piele experiența de a fi actor. În acest sens, ei vor experimenta texte la prima vedere, monoloage și scene cu dialog, scrierea unui text improvizat pe loc și multe altele, mă opresc aici, pentru că altfel sunt sigur că o să încep să teoretizez la nesfârșit – și nu îmi propun să îi plictisesc pe cei curioși încă de pe acum, ba din contră, vreau să fie cât mai curioși, să vină încărcați de energia celui care vrea să descopere. Urmărim să le oferim oportunitatea de a dobândi o serie de aptitudini de care să se poată folosi din plin – chiar și după încheierea taberei – aptitudini precum: îm­bu­nătățirea capacității de concentrare, îmbunătățirea dicției, dobândirea bazelor pentru activități de tip ‘Public Speaking’ – capacitatea a putea susține inclusiv ‘discursuri’ publice – chiar și improvizate, tehnici actoricești de abordare a unui text, tehnică de improvizație – theatresports method a lui Keith Johnstone, teatrul de improvizație ca metodă de învățare universală prin jocuri de teatru – metoda Viola Spolin, capacitatea de a se adapta la situații imediate și de a răspunde prompt, tehnici și metode de lucru în echipă, coordonare cu alți membri ai unui grup, team-building, leadership.

• ”Încercăm să ne apropiem și mai mult de comunitate, de oameni, de nevoile lor și de importanța artei în viața de zi cu zi”

R.: Ce măsuri veți lua pentru participanți în contextul epidemiologic actual?

A.H.: Am avut grijă să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a acestei tabere deoarece, mai presus de toate, ne-a interesat siguranța tuturor celor implicați în acest proces: a părinților, a noastră, dar mai ales a celor mici. Spațiul va fi igienizat înainte și după fiecare zi de activitate a taberei, vom pune la dispoziția participanților soluții dezinfectante eficiente, prosoape de hârtie de unică folosință, utilități sanitare, toaletă și serviciu sanitar dezinfectat atent – ținându-se cont de toate normele impuse prin lege. În sală, vom avea termometru contactless, la intrare – covoraș cu dezinfectant și gel dezinfectant pentru mâini. Nu, nu ne-a fost neapărat ușor, dar ne-am dat seama, în toată nebunia asta, că toate acestea nu reprezintă decât o posibilă nouă normalitate – iar copii vor înțelege asta cu siguranță, și vor recepta aceste măsuri ca fiind exclusiv menite să îi ferească de orice potențial pericol.

R.: Ce alte noutăți are ”Artspot” pentru tinerii pasionați de teatru?

A.H.: Pe lângă cele 4 trupe de adulți, 4 trupe de elevi de liceu, 2 trupe de elevi de gimnaziu, 3 trupe de elevi de școală primară – pe care Asociația Artspot le are în momentul de față – ne propunem nu doar să ne extindem numeric – datorită cererii tot mai mari, ceea ce ne bucură enorm – căutăm să creștem în continuare ‘mari’ și cu ceea ce avem deja. Nu ne va fi ușor în această perioadă, dar suntem pregătiți să ieșim din toată această furtună mai puternici. Avem o echipă mare, o echipă de profesioniști determinați să pună umărul – mai mult ca niciodată – la ridicarea pe noi culmi a acestui vis frumos care este Artspot. Încercăm să ne apropiem și mai mult de comunitate, de oameni, de nevoile lor și de importanța artei în viața de zi cu zi, felul în care poate aceasta să influențeze și să ajute, totodată, la creșterea și dezvoltarea unei societăți. Credem în aceste idei, de aceea nu încetăm să dăm telefoane peste telefoane, să ne întâlnim cu diverși oameni, profesori, antreprenori, oameni pasionați de artă, părinți, influenceri și să reușim să creștem în continuare, chiar mai relevanți ca îna­inte, să ne dovedim necesitatea în societate.