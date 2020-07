Festival cultural pentru tineri, IDEO IDEIS

Campania de imagine și tema celei de-a 15-a ediții a Festivalului de Teatru Tânăr IDEO IDEIS lansează o provocare deschisă, către adolescenți și noi toți deopotrivă, una care să transforme scenariul viitorului pe care și-l doresc în realitate: Suntem datori cu o revoluție! Anul acesta, IDEO IDEIS se întâmplă în perioada 5-9 august. Evenimentul va poposi şi în Baia Mare.

IDEO IDEIS se întâmplă anul acesta, în perioada 5 – 9 august, în Alexandria, București, Baia Mare, Botoșani, Buzău, Câmpina, Roman, Sibiu și Timișoara. IDEO IDEIS este un festival cultural pentru comunitate și, în același timp, un eveniment dedicat procesului de educație non-formală pentru tinerii liceeni din România. Structura festivalului este unică în peisajul festivalurilor de teatru din țară și are rolul de a-i ajuta pe participanți să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare, să capete încredere în ei înșiși și să interacționeze cu tipuri de modele relevante pentru dezvoltarea lor personală și profesională.

În luna iunie a acestui an IDEO IDEIS a lansat către adolescenți un dialog despre schimbare și cum este ea văzută prin ochii lor. Peste 100 dintre ei au vorbit despre ce ar schimba la ei înșiși, la orașele în care locuiesc, cum au acționat până acum și cum ar suna pentru ei un referendum în România. Chestionarul aplicat de IDEO IDEIS a arătat că vocea adolescenților lipsește din spațiul public – deși 80% sunt încrezători în puterea lor de a contribui și de a schimba ceva la lumea din jurul lor, mai puțin de 10% trec la acțiune.

IDEO IDEIS #15 le propune adolescenților să privească atent la lumea din jurul lor, să chestioneze zonele în care prezentul nu oglindește valorile în care cred și să caute dincolo de răspunsurile-șablon sau promisiunile fără fond. Ediția aniversară din 2020, un an al provocărilor din toate punctele de vedere, le propune să transforme indignarea în acțiuni, astfel încât să pună pe agenda publică subiecte precum incluziunea, egalitatea, educația, libertatea de a face alegeri și, astfel, să creeze „un nou normal" potrivit nevoilor lor.