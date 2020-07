„Freamăt” îşi continuă apariţia literară

În editorialul semnat de poeta Carmena Felicia Băinţan intitulat „Metaforă şi modestie” aflăm idei şi concepţii interesante despre scrisul actual:

„Înainte de a dezvolta subiectul, aş propune o meditare asupra acestor două cuvinte, atât de importante pentru scriitor… Poate scriitorul de romane, are nevoie de metafore şi comparaţii crezând că astfel se va face mai bine înţeles, sau de ce nu, pentru a se abandona pe sine într-o explicaţie uneori ambiguă. Poeţii, mai ales, caută aceste metafore pentru a-şi personaliza şi perfecta arta scrisului, pentru depăşirea de sine şi ieşirea din anumite tipare… Poezia dislocă timpul, spaţiul, obiecte şi fiinţe la fel de bine cum le construieşte cu ajutorul metaforelor. Poezia dilată sau comprimă timpul într-o libertate a ideilor şi într-un câmp vizual şi mental din ce în ce mai alert. Se scrie mai mult, poate din cauză că populaţia a crescut, s-a cultivat sau pentru că omul are dorinţa să se exprime şi nu întotdeauna are cui.”

De remarcat faptul că din nou revista maramureşeană are oaspeţi de seamă ai literaturii şi mă refer la: Ştefan Mitroi, Petronela Apopei, Mărioara Vişan, Mihaela CD şi Nicolae Vălăreanu Sârbu. În cele peste 70 de pagini se regăsesc şi alţi autori. Concepţia grafică şi tehnoredactarea îi aparţin, ca şi la precedentele numere, Victorianei Oros. (GDL)