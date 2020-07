Maramureșenii trebuie să câștige un venit decent

Radu Turfan, locul 1 pe lista de consilieri județeni ai Alianței USR PLUS Maramureș

„Vrem să dezvoltăm aceste comunități, nu doar să cheltuim banii”

Reporter: Sunteţi pe prima poziţie pe lista Consiliului Județean. Un fel de locomotivă.

Radu Trufan: Colegii mi-au acordat această încredere și pentru faptul că am fost în acești ani în tot județul, am înființat organizații și am fost un cordon de legătură între membri și organizație.

Locomotiva noastră e deputatul Vlad Duruș, candidatul pentru președinția Consiliului Județean. El este vârful de lance, cum se spune, în această campanie. Noi îl vom sprijini în această competiție.

R: Ce șanse are USR? În Maramureș avem un PNL în ascensiune și un președinte de Consiliu Județean care pornește cu un avantaj din poziția pe care o are.

RT: Așa este. Pe de altă parte, maramureșenii trebuie să știe că în ultimii 30 de ani, județul nostru n-a performat la niciun capitol. Nu avem autostradă, drum expres rapid, nu este un pol de dezvoltare în regiune și nu reușim nici măcar să valorificăm brandul internațional al acestei regiuni numite Maramureș. Este trist dar este o realitate. Vom spune acest lucru și le vom mai spune cetățenilor județului că avem o echipă profesionistă, onestă, dedicată interesului public și nu interesului unui anumit public.

R: Cum veți proceda? Știți bine că primarii dau tonul în alegerile locale.

RT: Avem candidați buni în multe localități și cred că vom reuși un scor foarte bun în multe dintre ele. Nu o să fac o analiză, ține și de strategia noastră, dar vă pot spune că avem candidați foarte buni în multe locuri. E important să spargem acele bariere pe care partidele vechi le-au instalat în comunele și orașele pe care le conduc. Oamenilor nu mai trebuie să le fie frică să spună lucrurilor pe nume și, totodată, sper să înțeleagă că a asfalta o uliță nu e o mare realizare. De-aia ești primar, să asfaltezi ulițe, să pui școlile la punct și să faci ce ai de făcut.

Noi vrem mai mult de atât. Vrem să dezvoltăm aceste comunități, nu doar să cheltuim banii încasați din taxe și impozite. Pentru asta e nevoie de proiecte noi, inovative, e nevoie de atragerea de investiții în comunități și e nevoie de o valorificare a tot ceea ce are fiecare comunitate în parte, din punct de vedere al cadrului natural sau al altor elemente care definesc respectiva comunitate. Vom face altfel lucrurile.

R: Totuși lumea pare mulțumită. De ce ar încerca altceva?

RT: Ne mulțumim cu puțin, așa este și asta au indus politicienii până acum: că oamenii lor sunt foarte harnici. Problema e alta. Important e să faci lucrări de calitate cu banii, să fie la prețuri corecte, nu doar să faci. Oricine poate organiza o licitație pentru a pava un trotuar. Problema e să fie frumos încadrat, să fie la un preț competitiv, lucrarea să nu dureze ani de zile și alte astfel de lucruri.

Bineînțeles că în Baia Mare avem bulevarde asfaltate și locuri noi de joacă pentru copii. Din sutele de milioane de euro e absolut firesc. Problema se pune dacă aceste achiziții au fost transparente și dacă totul s-a făcut de calitate și cu bună credință atât din partea autorităților, cât și din partea executanților.

R: Sunteți în alianță cu PLUS. Aveți liste comune în toate localită­țile.

RT: Nu în toate. În unele avem doar noi, USR, în altele au doar ei și în câteva avem liste comune. Important este că avem această alianță pe Consiliul Județean Maramureș și Primăria Baia Mare, unde avem candidați comuni și liste de consilieri municipali și județeni împreună.

R: Cum au rămas negocierile cu PNL?

RT: Încă mai putem realiza o alianță, dar noi avem totuși un candidat cu mult mai mare vizibilitate. Deputatul Duruș și Dan Ivan sunt, în percepția locuitorilor din Baia Mare și din județul nostru, o alternativă viabilă la PSD. Ne-am luptat cu PSD, n-am avut alianțe cu ei și nu purtăm balast dacă ne referim la acest aspect. Adică lu­mea ne știe de opozanți ai PSD și cred că este un mare avantaj. În acest moment, PNL nu are candidat la Primăria Baia Mare. E un mare minus, din punctul meu de vedere. Adică nu poți veni înainte cu câteva zile de ziua votului și să le dai bună ziua și să le ceri să te voteze.

R: Dacă nu veți reuși, creșteți șansele coaliției Zetea-Cherecheș să fie realeși.

RT: E într-adevăr o problemă, dar nu se poate negocia orice și nu se poate renunța la orice. În acest moment, PNL Maramureș nu are oameni pregătiți pentru aceste funcții. Dacă i-ar fi avut, i-am fi știut de măcar o jumătate de an, dar nu e cazul. Probabil că Baia Mare e singurul municipiu reședință de județ unde PNL nu are desemnat candidat. Deci nu are un om. Să cauți acum candidați pentru asemenea responsabilitate pare un lucru neserios. Vom vedea ce va fi.

R: Care vă sunt proiectele?

RT: Județul trebuie să se dezvolte, iar maramureșenii să câștige un venit decent. Ca salariat sau ca antreprenor. Și eu am lucrat doar în mediul privat foarte mulți ani și știu ce înseamnă asta. Poți asfalta drumuri, dar oamenii au nevoie de resurse pentru a avea un trai decent.

Vom dezvolta turismul și economia, prin idei de calitate și prin fonduri consistente. Fermierii vor fi sprijiniți în a-și desface produsele în locuri bine amenajate și va trebui să le facilităm toate condițiile pentru a se dezvolta. Cu o echipă bună, vom reuși.