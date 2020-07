Promovarea pentru Liga 3 începe mâine

În acest week-end debutează partidele de baraj în urma cărora vom afla noile echipe din Liga 3 în sezonul 2020/21. Partidele se vor disputa pe 1, 5 și 9 august, de fiecare dată de la ora 17.30.

• Regiunea 1, Grupa A, Stadion Municipal (Vaslui): CS Unirea Mircești (IS) – ACS Bradu Borca (NT), 1 august; CSO Siretul Dolhasca (SV) – CS Unirea Mircești (IS), 5 august; ACS Bradu Borca (NT) – CSO Siretul Dolhasca (SV), 9 august.

• Regiunea 1, Grupa B, Stadion CFR (Pașcani): CS Sporting Juniorul Vaslui (VS) – CS Dante Botoșani (BT), 1 august; AFCS Viitorul Curița (BC) – CS Sporting Juniorul Vaslui (VS), 5 august; CS Dante Botoșani (BT) – AFCS Viitorul Curița (BC), 9 august.

• Regiunea 2, Grupa A, Stadion Municipal (Zalău): CSM Satu Mare (SM) – ACS FC Someșul Dej (CJ), 1 august; ACS CAO 1910 Oradea (BH) – CSM Satu Mare (SM), 5 august; ACS FC Someșul Dej (CJ) – ACS CAO 1910 Oradea (BH), 9 august.

• Regiunea 2, Grupa B, Stadion Olimpia (Satu Mare): Progresul Șomcuta Mare (MM) – CS Sportul 2007 Șimleu Silvaniei (SJ), 9 august; Județul Bistrița-Năsăud nu are reprezentantă.

• Regiunea 3, Grupa A, Stadion Tineretului (Brașov): ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV) – CS Unirea Ungheni 2018 (MS), 1 august; CS Măgura Cisnădie (SB) – ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV), 5 august; CS Unirea Ungheni 2018 (MS) – CS Măgura Cisnădie (SB), 9 august.

• Regiunea 3, Grupa B, Stadion Central (Ungheni): CSM Corona Brașov (BV) – CS Gheorgheni (HR), 1 august; CS Ocna Mureș (AB) – CSM Corona Brașov (BV), 5 august; CS Gheorgheni (HR) – CS Ocna Mureș (AB), 9 august.

• Regiunea 4, Grupa A, Stadion Michael Klein (Hunedoara): CS Victoria Zăbrani (AR) – ACS Progresul Ezeriș (CS), 1 august; ACS Știința Turceni (GJ) – CS Victoria Zăbrani (AR), 5 august; ACS Progresul Ezeriș (CS) – ACS Știința Turceni (GJ), 9 august.

• Regiunea 4, Grupa B, Stadion Voința (Lu­pac): CS Avântul Periam (TM) – CSM Jiul Petroșani (HD), 9 august; Județul Mehedinți nu are reprezentantă.

• Regiunea 5, Grupa A, Stadion Municipal (Râmnicu Vâlcea): ACS Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ) – ACS Voința Budeasa (AG), 1 august; ACS Roberto Ziduri (DB) – ACS Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ), 5 august; ACS Voința Budeasa (AG) – ACS Roberto Ziduri (DB), 9 august.

• Regiunea 5, Grupa B, Stadion Comunal (Valea Ursului): CSO Petrolul Potcoava (OT) – ACS Minerul Costești (VL), 1 august; Județul Teleorman nu are reprezentantă.

• Regiunea 6, Grupa A, Stadion Gloria (Bu­zău): ACSM Oltenița (CL) – ACS Viitorul Domnești (IF), 1 august; CSO Plopeni (PH) – ACSM Oltenița (CL), 5 august; ACS Viitorul Domnești (IF) – CSO Plopeni (PH), 9 august.

• Regiunea 6, Grupa B, Stadion Vasile Enache (Modelu): CSA Steaua București (B) – CS Argeșul Mihăilești 2009 (GR), 1 august; AS FC Bărăganul Ciulnița (IL) – CSA Steaua București (B), 5 august; CS Argeșul Mihăilești 2009 (GR) – AS FC Bărăganul Ciulnița (IL), 9 august.

• Regiunea 7, Grupa A, Stadion Municipal (Râmnicu Sărat): CSL Victoria Gugești (VN) – CS Avântul Valea Mărului (GL), 1 august; ACS Sportul Chișcani (BR) – CSL Victoria Gugești (VN), 5 august; CS Avântul Valea Mărului (GL) – ACS Sportul Chișcani (BR), 9 august.

• Regiunea 7, Grupa B, Stadion Oțelul (Galați): CS Gloria Albești (CT) – CSM Râmnicu Sărat (BZ), 1 august; Județul Tulcea nu are reprezentantă.