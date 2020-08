BCR – profit net de aproape jumătate miliard de lei în semestrul I 2020

În prima jumătate a acestui an, BCR a realizat un profit net de 498,9 milioane lei, față de o pierdere netă de 20,8 milioane lei, în primul semestru al anului trecut.

Profitul operațional a avansat cu 9,3%, la 898,2 milioane lei, iar venitul net din dobânzi a crescut cu 7%, la 1,187 miliarde lei, în timp ce venitul net din comisioane s-a diminuat cu 14,3%, la 316,2 milioane lei.

Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 12,3%, la aproape 143 milioane lei.

Rata creditelor neperformante era de 4,5%, la 30 iunie 2020, de la 4,1%, în decembrie 2019.

Depozitele clienților s-au majorat cu 3,1%, la 59,555 miliarde lei, datorită creșterii cu 5,1% a depozitelor de pe segmentul retail, în raport cu finele anului trecut.

BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microintreprinderi de 3,7 miliarde lei, în primul semestru din 2020, în principal, credite ipotecare.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi de 3,2 miliarde lei, iar stocul de finanțări acordate sectorului IMM (inclusiv prin subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 9%, an la an, la 6,3 miliarde lei.