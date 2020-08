S-au jucat primele meciuri de baraj pentru promovarea în Liga 3

Sîmbătă s-au disputat primele meciuri de baraj pentru promovarea în Liga 3, campioanele celor 42 de judeţe fiind împărţite în 7 regiuni, iar acestea fiind formate din 14 mini-grupe a câte 3 echipe. După cum se ştie, campioana Maramureşului va disputa un singur joc, împotriva grupării Sportul Şimleu Silvaniei (Sălaj), partidă programată duminică, 9 august, de la ora 17.30, pe stadionul Olimpia din Satu Mare. A treia echipă din această mini-grupă, campioana judeţului Bistriţa-Năsăud, a anunţat că nu participă la barajul de promovare în liga 3. Rezultatele meciurilor de baraj, prima etapă:

• Regiunea 1, Grupa A: CS Unirea Mircești (IS) – ACS Bradu Borca (NT) 1-8; CSO Siretul Dolhasca (SV) – CS Unirea Mircești (IS), 5 august.

• Regiunea 1, Grupa B: CS Sporting Juniorul Vaslui (VS) – CS Dante Botoșani (BT) 1-2; AFCS Viitorul Curița (BC) – CS Sporting Juniorul Vaslui (VS), 5 august.

• Regiunea 2, Grupa A: CSM Satu Mare (SM) – ACS FC Someșul Dej (CJ) 0-0 (3-5 la penalty-uri, rezultat care va conta doar la egalitate de puncte la finalul mini-grupei); ACS CAO 1910 Oradea (BH) – CSM Satu Mare (SM), 5 august.

• Regiunea 3, Grupa A: ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV) – CS Unirea Ungheni 2018 (MS) 0-2; CS Măgura Cisnădie (SB) – ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV), 5 august.

• Regiunea 3, Grupa B: CSM Corona Brașov (BV) – CS Gheorgheni (HR) 16-0; CS Ocna Mureș (AB) – CSM Corona Brașov (BV), 5 august.

• Regiunea 4, Grupa A: CS Victoria Zăbrani (AR) – ACS Progresul Ezeriș (CS) 1-1 (1-2 la penalty-uri, rezultat care va conta doar la egalitate de puncte la finalul mini-grupei); ACS Știința Turceni (GJ) – CS Victoria Zăbrani (AR), 5 august.

• Regiunea 5, Grupa A: ACS Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ) – ACS Voința Budeasa (AG) 0-4; ACS Roberto Ziduri (DB) – ACS Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ), 5 august.

• Regiunea 5, Grupa B: CSO Petrolul Potcoava (OT) – ACS Minerul Costești (VL) nu s-a disputat; Județul Teleorman nu are reprezentantă.

• Regiunea 6, Grupa A: ACSM Oltenița (CL) – ACS Viitorul Domnești (IF) 1-0; CSO Plopeni (PH) – ACSM Oltenița (CL), 5 august.

• Regiunea 6, Grupa B: CSA Steaua București (B) – CS Argeșul Mihăilești 2009 (GR) 8-1; AS FC Bărăganul Ciulnița (IL) – CSA Steaua București (B), 5 august.

• Regiunea 7, Grupa A: CSL Victoria Gugești (VN) – CS Avântul Valea Mărului (GL) 1-2; ACS Sportul Chișcani (BR) – CSL Victoria Gugești (VN), 5 august.

• Regiunea 7, Grupa B: CS Gloria Albești (CT) – CSM Râmnicu Sărat (BZ) 0-0 (4-3 la penalty-uri); Județul Tulcea nu are reprezentantă.