Cazul Denisa Chira • Un copil de 11 ani are nevoie de ajutor!

Ana Denisa Chira, un copil de 11 ani și 2 luni din Vișeu de Sus are nevoie de ajutor.

Fetița suferă de amiotrofie spinală tip II, tulburare de dezvoltare nespecificată, tulburări emoționale de tip anxios și cifoscolioză. Boala a debutat de la 11 luni, sănătatea ei degradându-se de la an la an. Mama ei, Iustina Chira, povestește despre neputința ei de a o ajuta financiar pe fiica ei să se vindece: “Am fost cu Denisa la București la o consultație, în secția Ortopedie pediatrică. Doctorul Alexandru Thiery ne-a spus că are nevoie de operație la coloană cu implantarea unor tije, operație realizată de o singură echipă de la noi din țară, care funcționează la o clinică privată. Costurile sunt ridicate iar eu nu-mi permit financiar să suport costul acestei intervenții. În plus, Denisa trebuie să stea internată în spital iar spitalizarea pentru o singură zi se ridică la suma de 100 lei, sumă pe care trebuie să o suportăm noi”.

Cine dorește să ajute acest copil, care în prezent este paralizat, poate dona în contul mamei, bani (lei sau euro). Suma care trebuie strânsă, necesară pentru operație și spitalizare este de 40.000 euro.

EURO: RO45BTRLEURCRT0544214701

RON: RO95BTRLRONCRT0544214701