Gabriel Tamaş a semnat cu „U” Cluj

Echipa de fotbal Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fundaşul Gabriel Tamaş, pentru ca fostul internaţional să joace la clubul ardelean în sezonul următor, a anunţat, duminică, gruparea de Liga a II-a.

Tamaş, care are 66 de prezenţe în naţionala României, a evoluat în acest sezon la Astra Giurgiu, de care s-a despărţit recent.

”Sunt încântat de venirea la „U”. Am ales acest club în primul rând pentru fani, am văzut ce atmosferă pot face, este ceva unic în România. M-a atras faptul că aici este un club de tradiţie, cu o istorie atât de lungă. Potenţialul acestei echipe este uriaş şi pot spune că FC Universitatea Cluj merită să ajungă iar sus, în prima ligă, acolo unde îi este locul, iar la asta vreau să contribui şi eu. Mi-ar plăcea să mă retrag din fotbal de la „U”, ar fi un lucru frumos”, a declarat Gabi Tamaş.