Ideo Ideis vine în Baia Mare

Între 5 și 9 august, în Baia Mare, va avea loc festivalul de teatru Ideo Ideis. Cu acest prilej, printre tinerii liceeni se vor afla actorul și regizorul de film Pavel Bartoș, actrița Sânziana Tarța și coregraful Daniel Dragomir. Workshop-urile se vor desfășura în curtea Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare.

Ideo Ideis este un festival de teatru pentru comunitate și, în același timp, un eveniment dedicat procesului de educație alternativă pentru tinerii liceeni din România. „Structura festivalului este unică în peisajul festivalurilor de teatru de amatori din țară și are rolul de a-i ajuta pe participanți să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare, să capete încredere în ei înșiși și să interacționeze cu tipuri de modele relevante pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Timp de 14 ani, Ideo Ideis s-a desfășurat numai la Alexandria, unde se adunau la un loc sute de tineri pentru a participa la festival. Situația pandemică în care ne aflăm a dus la decizia ca, în loc să se adune trupele din țară la Ideo, Ideo să plece către ele. Doar nouă trupe din peste 60 au fost selectate, printre care și Trupa The­Snoop, din cadrul Art­spot Baia Mare”, a declarat actorul Dragoș Călin, coordonatorul Trupei TheSnoop. Pentru ediția din acest an, Ideo Ideis a creat capsule de lucru, iar în Baia Mare vor ajunge actorul și regizorul de film Pavel Bartoș, actrița Sânziana Tarța și coregraful Daniel Dragomir. „Ei vor lucra, timp de cinci zile, cu tinerii liceeni din Artspot Baia Mare și cu voluntarii care s-au înscris. În total, aproximativ 25 de tineri. Workshop-urile se vor desfășura în curtea Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, pentru a respecta astfel toate condițiile legale recomandate”, a subliniat actorul Dragoș Călin adăugând faptul că „la ediția 15 Ideo Ideis, le spunem adolescenților că avem încredere în puterea lor de a schimba lumea în care trăiesc și că, împreună, SUNTEM DATORI CU O REVOLUȚIE. Nu cu cea a părinților noștri, ci cu una care să pună pe agenda publică subiecte precum incluziunea, egalitatea, libertatea de a lua propriile alegeri”. Ideea de Art­spot a pornit în 2015, la inițiativa actorului Dragoș Călin, și este o platformă culturală ce are ca misiune răspândirea artei teatrale în Baia Mare. În cadrul acesteia, 10 actori ai Teatrului Municipal Baia Mare derulează an de an proiecte artistice și sociale, cursuri de teatru și inițiative culturale ce angrenează elevi de toate vârstele, studenți și adulți, creându-se astfel o frumoasă comunitate teatrală.