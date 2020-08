🕮 Lecții de învățat 🕮 Umorul și muzica nu fac rău nimănui!

Coronavirusul a adus multe restric╚Ťii. Este foarte contagios ╚Öi pune ├«n pericol vie╚Ťile noastre. Tr─âim o realitate prea grav─â ca s─â ne mai ╚Öi amuz─âm pe seama ei? Din contr─â: tocmai ├«n momentele grele, umorul a fost arma care ne-a ajutat s─â supravie╚Ťuim.

Am fost ╚Öi suntem consemna╚Ťi la domiciliu, la purtat masca, la p─âstrat distan╚Ťa. Unii sunt dispera╚Ťi c─â-╚Öi pierd locul de munc─â, al╚Ťii c─â li s-au terminat resursele, unii c─â nu pot s─â c─âl─âtoreasc─â. Unii sufer─â de singur─âtate. Medicii au prea mult de lucru… Nu ╚Ötim c├ónd vom sc─âpa, dac─â vom sc─âpa de Covid 19…

Ne-am întristat, am plâns, ne-am temut. Am uitat să râdem. Negândindu-ne că râsul este o armă pentru sănătate. Despre nevoia de râs și de haz de necaz am vorbit cu umoristul Sorin Tănase și cu folkistul Ioan Horvath-Bugheșiu. O alăturare fericită, întrucât umorul se îmbină foarte bine cu muzica și nu fac rău nimănui.

Așa s-a conturat și ideea Festivalului de umor, Hilar Ion, care are loc la Baia Mare în 6 august, la Teatrul de vară, de la orele 19.

A venit virusul, a disp─ârut umorul?, l-am ├«ntrebat pe Sorin. Dimpotriv─â, mi-a r─âspuns: Umorul este un fel de igien─â psihic─â pentru oameni. ╚śi la cele mai negre situa╚Ťii s-a f─âcut haz de necaz. Carantina le-a dat oamenilor nu doar timp ca s─â consume divertisment, ci ╚Öi o experien╚Ť─â planetar─â comun─â pe care s-o disece.

Avem nevoie s─â r├ódem ├«n momentele astea ├«n care anxietatea umbl─â liber─â pe str─âzi f─âr─â s─â-i cear─â nimeni adeverin╚Ť─â.