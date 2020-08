🕮 Lecții de învățat 🕮 Agresivitatea la volan

Rom├ónia are cea mai mare rat─â a deceselor ├«n accidente rutiere din UE. ╚śoferul rom├ón este agresiv ├«n trafic, dependent de telefonul mobil ╚Öi, de cele mai multe ori, neatent la ce se ├«nt├ómpl─â ├«n jurul s─âu. Tr─âie╚Öte cu impresia c─â poate negocia amenzile sau sanc╚Ťiunile pe care le-ar putea primi de la poli╚Ťi╚Öti, iar dac─â are la dispozi╚Ťie o ma╚Öin─â puternic─â, manevrele pe care le face sunt adesea la limita legii. Sau dincolo de lege! Asta pentru c─â are senza╚Ťia de for╚Ť─â. ╚śi c─â poate s─â negocieze orice!

├Än timp ce 1 din 7 ╚Öoferi admite c─â are un stil de condus destul de agresiv ╚Öi numai 1,2% apreciaz─â c─â sunt agresivi la volan, trei sferturi dintre conduc─âtorii auto declar─â c─â au fost agresa╚Ťi ├«n trafic, iar aproape jum─âtate c─â s-au confruntat cu gesturi amenin╚Ť─âtoare sau obscene. ├Än 80% din accidentele de trafic, participarea semnificativ─â a factorului uman constituie elementul cel mai important.

Chiar dac─â accidentele sunt datorate nerespect─ârii regulilor de circula╚Ťie – viteza excesiv─â, dep─â╚Öirea neregulamentar─â, neaten╚Ťia, lipsa de experien╚Ť─â, alcoolul, oboseala etc. – se constat─â c─â echilibrul bio-psiho-social influen╚Ťeaz─â ├«n mod pozitiv sau negativ conducerea ├«n condi╚Ťii de securitate rutier─â.

De aici, importan╚Ťa educa╚Ťiei rutiere!