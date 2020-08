🕮 Lecții de învățat 🕮 Unde-i lege, nu-i tocmeală?

Deși se spune că legile rutiere din România sunt foarte stricte, accidentele rutiere reprezintă o amenințare reală. Potrivit Federației Europene a Drumurilor, România are cea mai mare rată a accidentelor rutiere per vehicul din UE. În ultimii 19 ani, România a fost țara cu cea mai mică scădere a numărului de decese, iar în cei mai „negri” ani s-a depășit pragul de 3.000 de morți.

Multe drumuri se află în stare proastă, slab iluminate, înguste și cu benzi nemarcate. Este un lucru obișnuit ca pietoni, animale, bicicliști și căruțe să meargă pe același drum cu autovehiculele, în special în zonele rurale. Vehiculele parcate adesea blochează trotuare, forțând pietonii să meargă pe străzi. Șoferii ignoră adesea semnele de circulație și marcajele. Într-o bună zi n-o să ne mai putem mișca printre mașini și cu mașinile.

Chiar dacă România are legi stricte pentru pedepsirea conducerii în stare de ebrietate, sunt suficiente cazurile în care se urcă la volan sub influența alcoolului. Și de aici, până la accidente e doar un pas. Legea rutieră zice că purtarea centurii de siguranță este obligatorie, iar vorbitul la telefon în timpul condusului este interzis; dar pentru unii sunt elemente facultative.

Și ca și când n-ar fi suficiente motive pentru nesiguranța cu care se circulă, au apărut și grupuri organizate de infractori.

Lecții de învățat și pentru cei care răspund de circulația rutieră!