Se caută obiecte împreună cu poveştile lor

Se caută obiecte și poveștile lor pentru Museum of Broken Relationships, ce vor fi expuse atât în București la Rezidența BRD Scena9 (str. I.L. Caragiale, nr.32) , cât și în colecția permanentă de la Zagreb. Fiecare donator povestește, prin obiectul donat, despre propria dramă sentimentală. Acest lucru se întâmplă pentru că muzeul îi oferă șansa de a depăși un colaps emoțional prin creativitate, contribuind la îmbogățirea colecției sale universale.

Rețeaua Națională a Muzeelor din România și Rezidența BRD Scena9 vor organiza la București, în perioada 3 septembrie – 17 octombrie 2020, o expoziție marca Museum of Broken Relationships (Croația). Donațiile se fac până în 9 august 2020.

Pentru donații, trebuie să completați formularul de donație pe care îl găsiți aici -> https://brokenships.com/?open=contribute. Toate obiectele donate vor deveni parte din colecția Museum of Broken Relationships și ar putea fi expuse în cadrul expoziției permanente din Zagreb sau oriunde în altă parte a lumii va fi izinerată colecția. Toate obiectele donate devin non-returnabile (după expoziție, donația dvs. se va alătura colecției Museum of Broken Relationships din Zagreb, Croația). Dacă aveți întrebări sau nelămuriri puteţi scrie la adresa: contact_rnmr@gmail.com.