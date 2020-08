Donarea alimentelor aproape expirate

În 15 iulie 2020, a fost adoptată Legea nr. 131 privind diminuarea risipei alimentare. Actul se adresează operatorilor economici, plătitori de TVA, care participă la programe de combatere a risipei alimentare.

Prin noua lege, au fost rezolvate trei probleme: donatorii au de acum deductibilitate fiscală la donarea alimentelor (pot fi trecute în bilanț ca o cheltuială); contractele de donație nu mai trebuie încheiate sub formă autentică, la notar (cu plata unor taxe); iar organizațiile beneficiare nu mai sînt obligate să solicite înscrierea în lista operatorilor receptori. Magazinele care doreau să doneze alimente aproape expirate trebuiau să achite taxe pentru aceste produse, însă de acum se va face „transferul” alimentelor (destinate consumului uman) aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, iar operatorii vor beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 și la art. 270 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Transferul se face în baza unui contract încheiat între părți, iar alimentele transferate vor fi considerate obiect al „darului manual”, în sensul art. 1.011 din Codul civil, indiferent de valoare. Alimentele vor fi primite de operatori receptori (organizații beneficiare) care desfășoară activități înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (cantine, internate etc.). În 30 de zile, Guvernul trebuie să modifice normele de aplicare a noii legi.