SEMNAL la Săliștea de Sus

Ceea ce doresc să atrag atenția prin acest text nu este de rău augur. Este de bine și de frumoasă atitudine culturală, care se întâmpla acum câteva decenii în orașul Săliștea de Sus, prin intermediul unei publicații în care s-a oglindit spiritul așezării prin viziunea curajoasă a dascălilor și elevilor școlii din așezarea de pe Iza. Este vorba de revista SEMNAL, care a coagulat, atunci, un grup de tineri care vor deveni nume cunoscute în ținut, dar și în țară. Mă raportam la ei ca la un fapt literar de urmat. Și acum aud foșnetul paginilor în care se lansau în literatură, din lumina unei așezări maramureșene, tinerii Simion Iuga, Ion Bogdan, Simion Șuștic, conectați la curentul literar al momentului. Mai ales la cel echinoxist. Avându-l ca tânăr mentor pe poetul Ion Iuga, cu stagii lirice la Oradea și apoi la București. La care s-au adăugat profesorii Dumitru Chiș și Nicolae Iuga. Și mulți alții, încât fenomenul cultural de la Săliștea de Sus a devenit un reper de îndrăzneală și valoare. Cu mare efect pentru comunitate. Numai la Petrova se va contura un fenomen asemănător, avându-l inițiator pe profesorul și poetul Ion Petrovai. Dar Săliștea de Sus a rămas un centru iradiant, precum Petrova, până în ziua de astăzi.

De aceea, în martie 1980, când marele poet Nichita Stănescu a intrat pe poarta școlii din Săliștea de Sus, a răsfoit paginile de revistă și a ascultat și poemele scrise de elevi. În fața lor, a susținut celebra lecție despre demnitate și limba română. Nu întotdeauna vremea ruginește spiritul, ci, din contră, îl lustruiește pentru a fi văzut de departe. Așa, profesorul și poetul Simion Iuga a rămas credincios faptei de cultură, răstignită pe crucea așezării natale. Polenizat cu încredere și cuvânt. De vreo zece ani, a inițiat, într-o formă academică, o manifestare de anvergură națională. Foștii elevi, care au ascultat lecția lui Nichita în sala de clasă, au devenit profesori și cercetători în varii domenii, autori de cărți de mare prestigiu. Personalități care se respectă și se caută între ele. După un bun obicei de pe la noi, ei trag spre casă nu numai chemați de amintiri, ci să zidească prin idei un spirit cultural ales în locul nașterii.

Statornicul profesor Simion Iuga, cel care se oglindește în destinul așe­ză­rii, a ținut să lege firul celebrei reviste natale cu un titlu inspirat – SEMNAL. Între timp, așezarea de pe Iza a fost pusă pe lista Academiei Române. Care a sprijinit, cu o implicare concretă, Simpozionul „Cultură și civilizație românească” la Săliștea de Sus. Volumele publicate anual, sub îngrijirea neobositului Simion Iuga, sunt un tezaur de idei venite din partea unor academicieni, profesori universitari, cercetători, profesori de liceu cu preocupări în domeniile etnografiei, folclorului, filosofiei, literaturii etc. Acolo, la Pensiunea Seky, ori la școală, s-au confruntat cu idei majore mulți tineri din județ și din țară. Sub cupola academică a luat ființă Centrul de cercetări cu titlul Simpozionului. Revista SEMNAL, serie nouă, cu apariție anuală, a devenit o publicație a manifestării de la Săliștea de Sus. Cum s-ar zice, de la școală la Academia Română. Același intelectual cu intuiție în domeniul culturii din așezarea natală, Simion Iuga, s-a înconjurat de mai tineri confrați, Simion Bogâldea, Nicolae Iuga, Ilie Gherheș, pentru a asigura apariția revistei. Director onorific este acad. Alexandru Surdu.

Am în față numărul 2, care se preocupă de Simpozionul de anul trecut. Prefața este semnată de acad. Surdu, o pledoarie pentru spiritul nobil al maramureșenilor, plecând de la o sfântă duminică la Mănăstirea din Dragomirești, petrecută în umbra Crucii. Acolo a întâlnit copiii Duminicii, îmbrăcați în veșminte albe, cu muguri de aripi la umeri. Apoi, nume de prestigiu, care s-au remarcat la manifestarea sălișteană, abordează subiecte de actualitate, dar și cercetări avizate privind istoria națională și locală. La loc de frunte stă Centenarul Marii Uniri. De altfel, revista cuprinde studii bine articulate, cu idei novatoare, puse într-o ecuație curajoasă. Cei interesați de lectura ei vor fi câștigați în informații și analize originale. Ca unul care am fost aproape de fenomenul cultural de la Săliștea de Sus, depun mărturie că este un fapt minunat. Prin consecvență, profunzime, respect pentru valoarea satului maramureșean.

Așezarea de pe Iza este o pildă care trebuie cunoscută. Eu am înțeles că faptele profunde în cultură se fac cu răbdare, în timp, cu oameni devotați și inteligenți. Dar și cu gospodari ai comunității, cu mintea deschisă, cum este primarul orașului Săliștea de Sus, ec. Ștefan Iuga. Da, avem SEMNAL! Unul maramureșean, sub auspicii academice. Mă simt mai sigur pe mine când mă duc pe Iza în sus. Cred că m-am inspirat din gestul săliștenilor.