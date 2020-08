Vinurile de pe Dealurile Maramureșului

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 iulie 2020, a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 2020/1.061 de aprobare a unor modificăril ale caietului de sarcini al indicației geografice protejate pentru vinuri IGP Dea­lurile Sătmarului. Vinul cu indicație geografică “Dealurile Sătmarului” se obține din struguri recoltați de pe plantații de viță-de-vie situate în arealul consacrat acestei destinații (o parte din județele Satu Mare și Maramureș). Tăria alcoolică dobîndită trebuie să fie de minimum 10% vol. Tăria alcoolică totală nu trebuie să depășească 15% vol.

Calitatea și caracteristicile vinurilor produse în arealul acesta se datorează în mod esențial mediului geografic. Factorul natural caracteristic este zona deluroasă a Maramureșului ca regiune care determină o anumită diminuare a resurselor de temperatură și o suplimentare a regimului pluviometric. Iernile aici sînt mai blînde, iar terenurile viticole sînt bine însorite și ocupă locuri adăpostite de vînturi și curenți reci. Micșorarea remarcabilă a nivelului temperaturilor medii ale aerului cu 3-4 grade C în luna septembrie duce la păstrarea componentelor sensibile la temperaturi mai ridicate – arome, acizi – în struguri.

Localitățile din acest areal sînt: Halmeu, Halmei, Halmeu-Vii, Orașu Nou-Vii, Remetea Oașului, Tarna Mare, Tămășeni, Turulung-Vii (în județul Satu Mare); iar în județul Maramureș: Seini, Săbișa, Viile Apei, Cicîrlău, Ilba, Tăuții-Măgherăuș, Băița, Baia Mare, Săsar, Remetea Chioarului, Bicaz, Corni, Ciuta, Băsești, Odești, Oarța de Jos, Orțița, Oarța de Sus, Mînău, Arduzel, Someș Uileac, Vicea, Tohat, Asuaju de Sus, Șomcuta Mare, Vălenii Șomcutei și Finteușu Mare. Sînt permise soiurile de struguri albe: Muscat Ottonel, Sauvignon, Traminer roz, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, Chardonnay, Mustoasă, Furmint, Iordană, dar și soiurile roșii: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Cadarcă, Syrah, plus asamblări între diverse soiuri albe sau roșii. Se impune o producție maximă de 10-15 t/ha.

Randamentul în vin este de 8.500-9.500 de litri pe hectar, mai mare la soiurile albe. Proporția boabelor avariate nu poate fi mai mare de 10%. Densitatea plantației: minim 3.000 plante/ha. Irigarea este admisă numai în anii secetoși, cu notificarea Oficiului Național. Se reduce numărul de ciorchini la intrarea în pîrgă, cînd producția potențială depășește limitele maxime admise. Fertilizarea se va realiza prin aplicare de îngrășăminte organice o dată la 4-5 ani, plus îngrășăminte chimice în doze moderate (fertilizarea cu azot în doză de maximum 75 hg/ha/an).

În plantații se va asigura o protecție fitosanitară eficientă pentru realizarea unei stări de bună sănătate a recoltei. În verile și toamnele ploioase, cu pericol de atac de mucegai, se recomandă aplicarea desfrunzitului parțial în zona strugurilor, la butucii cu masă foliară bogată.

• În Maramureș, cea mai mare suprafață este cultivată cu hibrizii numiți Roșcă și Novă, neadmiși de Uniunea Europeană. La plantare, sînt permise doar soiurile, iar hibrizii sînt excluși. Vinul de Roșcă și Novă poate fi utilizat pentru autoconsum, se interzice să fie comercializat cu etichetă, în magazine, ca vin de casă.