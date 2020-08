6 dosare penale pentru infracţiuni rutiere

Marţi, 11 august, poliţiştii au depistat 4 bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 60 de ani, care au condus pe drumurile publice fără a deţine permise de conducere.

Unul dintre aceştia se afla şi sub influenţa alcoolului, iar un altul conducea vehiculul neîmatriculat.

În toate cazurile au fost întocmite dosare penale sub aspectul comiterii de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Pieton accidentat

în Vişeu de Jos

Marţi, în jurul orei 23:30, poliţiştii din Vișeu de Sus au fost sesizaţi despre faptul că, în Vișeu de Jos a avut loc un accident de circulație soldat cu o victimă.

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că un tânăr, de 24 de ani, din Ieud, în timp ce conducea un autoturism având direcția de deplasare dinspre Vișeu de Sus spre Vişeu de Jos, a surprins şi accidentat o femeie, de 48 de ani, care traversa strada, pe trecerea pentru pietoni, marcată și semnalizată corespunzător, în fugă și fără să se asigure.

Femeia a suferit vătămări corporale, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto şi pietonul au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind „zero”.

În cauză se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.