Reţinut pentru infracţiuni rutiere

În baza probatoriului administrat, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore a unui bărbat care a comis infracţiuni rutiere.

Este vorba de un băimărean, de 40 de ani, care în data de 11 iulie a.c., a fost depistat în trafic, pe raza localităţii Coltău, în timp ce conducea un autoturism chiar dacă permisul său era reţinut pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Bărbatul emana halenă alcoolică, însă a refuzat testarea cu aparatul etilotest şi a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Băimăreanul a fost depus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul IPJ şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis şi sub influenţa alcoolului.