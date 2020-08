Supermaraton la cros • Medalii pentru sportivii Științei Electro Sistem Baia Mare

La Miercurea Ciuc s-a desfășurat, zilele trecute, tradiționala competiție de cros pe șosea Supermaratonul Secuiesc, concurs ce a ajuns în acest an la ediția cu numărul 19. Întrecerea constă în alergarea distanței de 42 kilometri, dintre localitățile Miercurea Ciuc și Tușnad (și retur), individual sau în echipe de câte 4 sportivi, fiecare parcurgând succesiv câte un sfert din distanță.

La start se prezintă, an de an, foarte mulți competitori, atrași în primul rând de premiile în bani puse la bătaie cu generozitate de autoritățile locale și de sponsorii competiției, dar și de o întrecere foarte frumoasă și bine organizată. În acest an, peste 200 de sportivi au ținut să ia startul în competiție, un număr dublu față de numărul de competitori la care s-au așteptat organizatorii. S-a văzut foamea de competiții a sportivilor după o lungă perioadă de inactivitate, pauză creată de bine-cunoscutele probleme din ultima vreme. Un mic impediment în desfășurarea în bune condiții a acestei competiții a fost vântul care a bătut cu putere, mai ales pentru sportivii ce au alergat pe schimburile 3 și 4, dar per total competiția a fost o reușită. Sportivii băimăreni de la Știința Electro Sistem Baia Mare sunt obișnuiți să performeze în orice condiții climaterice, așa că s-au prezentat cu mult curaj la startul competiției cu 4 ștafete, toți componenții fiind foarte tineri, între 15 și 22 de ani, mai puțin antrenorul clubului, care a făcut și el parte dintr-o ștafetă. În aceste condiții, rezultatele obținute de ei au fost foarte bune, urcând pe podiumul de premiere cu trei ștafete, însă trebuie remarcată performanța foarte bună a ștafetei elită masculin, care a fost întrecută doar de puternica ștafetă de la CSM Bacău, în condițiile în care la start s-au prezentat 32 de ștafete.

Rezultatele obținute

Clasament general:

Masculin: Locul II – Ștafeta compusă din Biro Alexandru, Vădean Cătălin, Sebestyen Istvan, al patrulea membru fiind Gorgan Claudiu de la CSU Craiova; Locul IX – Peleș Vlad, Hreniuc David, Mate Sergiu, în componență cu Crainic Andrei de la CSM Cluj Napoca.

Feminin: Locul III – Deac Anca, Roman Alexandra, Sabou Codruța, împreună cu Gabor Maria-Armata Miercurea Ciuc.

Clasament categorie Juniori:

Feminin: Locul I – Creciun Alexandra, Manu Andreea, Peleș Ștefania, Vardai Antonia.

Rezultatele obținute sunt cu atât mai meritorii cu cât, în cele trei zile de dinaintea competiției, sportivii au luat startul în trei probe ale Campionatului Național de Orientare cu Mountain Bike, unde componenții clubului băimărean au reușit, de asemenea, obținerea a 37 de medalii naționale. Următoarea competiție majoră de Orientare în Alergare la care va participa CS Știința Electro Sistem Baia Mare va fi Campionatul Național în probele individuale și de ștafetă de la Roman, probe ce se vor desfășura la începutul lunii septembrie.