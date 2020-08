Teodora Dănțăușa, noi premii în competiții naționale și internaționale

Chiar dacă e vacanță, Teodora Dănțăușa nu ia pauză în activitatea sa muzicală, iar drept dovadă stau participările la festivaluri naționale și internaționale rezultate cu numeroase premii. Mai mult, Teodora a înregistrat recent și noi videoclipuri ce au atras mii de vizualizări și aprecieri pe rețelele de socializare.

• premii la concursul de la Minsk

Astfel, Teodora Dăn­țăușa s-a numărat printre participanții la concursul MândrIE Maramureșeană în cadrul căreia a fost apreciată de organizatori acordându-i-se Premiul II. La Festivalul-concurs Euroregional Lugoj Melos Fest, Teodora, care este elevă a Colegiului de Arte din Baia Mare, a obținut două importante premii: Marele Premiu la secțiunea Muzică tradițională și Premiul I la secțiunea Muzică Divertisment. Cu Mențiune a fost răsplătită și în urma unui concurs online organizat la Timișoara. Teodora a bifat rezultate deosebite și la concursul The Sound of Music de la Oradea. Piesele „Drag mi-e badea subțirel” și „Cine-o făcut horile” au fermecat juriul aducându-i Teodorei Marele Premiu și Trofeul categoriei Muzică tradițională. La un alt concurs online, organizat la Pecica, punctajul obținut la Muzică ușoară și populară i-a adus elevei de la Colegiul de Arte Baia Mare două Premii I, iar la Pian – locul II. La concursul online Dansez și cânt pentru un nou început, Teodora și-a adjudecat Trofeul Magic Star dansând pe melodia Dance Monkey. Teodora a participat și la competiții internaționale, cum a fost concursul Lemari de la Minsk (Belarus), unde i s-au acordat Premiul laureat III și locul III. În cadrul acestei competiții, Teodora Dănțăușa a concurat cu peste 400 de tineri interpreți din 21 de țări. Juriul concursului-festival a inclus membri din: Belarus, Kazahstan, Rusia, Ucraina, Letonia, Estonia, Bulgaria, Moldova, România etc.

• apariții TV, piese și videoclipuri noi

Tot în cadrul unei competiții internaționale, respectiv la festivalul LMA Summer Fest, Teodora Dănțăușa a cucerit atât Trofeul secțiunii Canto Divertisment, cât și Premiul de excelență la secțiunea Canto Divertisment. Pe lângă participările la competițiile muzicale din țară și străinătate, Teodora Dănțăușa a luat parte la emisiuni televizate (Nașul TV, Kapital TV, Favorit TV, TVSE, EST TV) alături de alți tineri soliști din țară. Fanii au putut-o urmări atât la televizor, cât și în transmisiunile live de pe rețelele de socializare. Tot în această vacanță, Teodora Dănțăușa a înregistrat trei noi piese de folclor și are în lucru altele două. O nouă piesă, de data această de muzică ușoară, este deja la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, urmând să apară curând pe piață. Totodată, a înregistrat noi videoclipuri care se bucură de succes pe rețelele de socializare, fiind extrem de apreciate de către internauți. De excelenta pregătire a Teodorei se ocupă profesorii: Marcel Seraz, Maria Seraz și Doina Bentu. „Dragi prieteni, vă promit că nu vă voi dezamăgi nici mai departe și voi continua munca mea. Mă bucur să vă știu aproape de mine și, în curând, voi veni în fața dumneavoastră cu piese superbe la care lucrăm!”, promite Teodora Dănțăușa.