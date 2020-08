Clacă de coasă la Muzeul Satului

Astăzi, 18 august, de la ora 17, la Muzeul Satului din Dealul Florilor se va desfășura a patra ediție a evenimentului „Clacă de coasă”, organizat în acest an în parteneriat cu Comuna Săcălășeni-Centrul de Informare Turistică Săcălășeni și Comuna Groși. „Prin acest demers ne propunem reconstituirea unui obicei străvechi într-un mediu cum nu se poate mai potrivit… Satul satelor din Maramureș.

În satul tradițional, claca reprezenta un mijloc de întrajutorare a membrilor comunității pentru a face față numeroaselor munci agricole de pe parcursul unui an, dar și un bun prilej de «socializare» prin cântec, joc și voie bună.

Adresăm invitația oră­șenilor cu dor de lumea satului natal și tuturor celor care iubesc tradițiile și obiceiurile străbune de a ne fi alături”, au anunțat organizatorii.

Ediția din acest an se va desfășura respectând măsurile de siguranță impuse de autorități pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2.