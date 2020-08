Școala Gimnazială Internațională are un al doilea sediu

Școala Gimnazială Internațională a prezentat pe o rețea de socializare primele imagini cu cel de-al doilea sediu, situat pe strada Școlii nr. 8 din Baia Mare. Câteva săli de clasă au fost deja finalizate, iar pregătirile pentru primirea elevilor, la începutul noului an școlar, sunt în toi.

În actualul context epidemiologic, Școala Gimnazială Internațională va funcționa în noul an școlar după următorul scenariu: spații școlare noi, la standarde înalte pentru clasele III, IV, V și VI la noul sediu din str. Școlii nr. 8; clasele pregătitoare, I și II vor funcționa în sediul de pe str. Victor Babeș nr. 26 B. Totodată, toate clasele vor fi împărțite în clase de 10-13 elevi cu măsuri de distanțare socială, asigurându-se distanță de 1,5 m și 4 mp per elev și igienă sporită. Pentru clasele de în­vă­țământ primar, fiecare clasă de 10 elevi va avea ore cu doamna învăță­toare fie în prima parte a zilei, fie în a doua. În paralel, se vor face orele de engleză și anumite opționale pentru grupa care nu este cu învăță­toarea. Realizarea orarelor se va face după cel puțin două scenarii posibile: prezență integrală la școală și/ sau hibrid (mixt). Exemple de alte măsuri care se vor lua în această unitate de învă­țământ: igienizarea spațiilor, dezinfectarea suprafețelor și folosirea lămpilor UV virucide în fiecare sală de clasă la finalul programului, covoare cu cloramină la intrare, aerisirea spațiilor la intervale mici de timp; triaj la primire, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, purtarea măștii, spălarea mâinilor și folosirea dezinfectantului în spațiile din interior; amenajarea unor săli de clasă în aer liber atunci când vremea permite.