Mâine, 19 august, de la ora 18, Keep Calm and Create vă invită la un workshop creativ în care să realizați diverse decorațiuni, folosind cristale, sfoară, lemn, pietre, sârmă, șnururi felurite și orice altceva mai există la îndemână. Contribuția personală: 35 lei. Atelierul va fi susținut de Andrea Ivascu – life coach si consilier pentru dezvoltare personală, iubitoare de cristale, lumânări, pasionată de fazele lunii și mai ales de oameni. Detalii pe pagina organizației Keep Calm and Create.