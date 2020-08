Deschiderea noului an școlar, sub semnul întrebării

• prof. Ioana Petreuș: „În continuare, ne confruntăm cu subfinanțarea învățământului și lipsă de respect față de personalul din sistem” •

Sindicaliștii din învățământ sunt profund nemulțumiți de intenția Guvernului de a nu acorda cadrelor didactice majorarea salarială prevăzută începând cu data de 1 septembrie. Aceștia cer Guvernului să renunțe la decizie întrucât semnalele primite din întreaga țară arată faptul că este foarte posibil ca deschiderea noului an școlar să fie pusă sub semnul întrebării dacă nu vor fi acordate creșterile salariale anunțate.

Chiar înainte de începerea anului școlar 2020-2021, Guvernul României a propus să nu mai fie acordate majorările salariale prevăzute de lege, măsură care reprezintă o grea lovitură pentru cadrele didactice. Conform legislației în vigoare, personalul didactic ar fi trebuit să primească, de la 1 septembrie, o creștere salarială medie de 14%, care ar fi însemnat o suplimentare a venitului net cu aproximativ 300 de lei. „Proiectul de rectificare bugetară privind majorarea salariilor de la 1 septembrie e revoltător, nedrept și ilegal. Pare un scenariu similar cu ce s-a întâmplat în 2008 cu Legea 221 în urma căreia Sindicatul Liber din Învă­țământ Maramureș a câștigat mii de procese pentru recuperarea drepturilor salariale. Este inadmisibil ca, în acest context (al nerespectării unei legi favorabile personalului din învăță­mânt), să se vorbească de scenarii și parascenarii privind începerea anului școlar. Până la a face public Proiectul privind rectificarea bugetară, au avut loc multe discuții și semnale din partea reprezentanților FSLI cărora li s-a spus că sunt bani prevăzuți pentru creșterea salariilor de la 1 septembrie 2020. În ședința în care au fost prezentate mai multe proiecte de acte normative, cel mai important fiind Proiectul de OUG privind rectificarea bugetară, președintele FSLI și-a exprimat nemulțumirea referitoare la propunerea de amânare a majorării salariale de la 1 septembrie 2020 la 1 septembrie 2021. De asemenea, a solicitat Ministerului Finanțelor să facă efortul de a găsi soluții pentru acordarea acestei majorări. Actualul proiect de rectificare bugetară dovedește că, în continuare, ne confruntăm cu subfinanțarea învăță­mântului și lipsă de respect față de personalul din sistem”, a declarat prof. Ioana Petreuș, președintele Sindicatului Liber din Învă­ță­mânt Maramureș. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) amintește că, pe durata semestrului al doilea al anului școlar trecut, efortul fizic și intelectual al cadrelor didactice a fost foarte mare în condițiile în care școala s-a făcut online. De asemenea, FSLI atrage atenția că personalul din învă­ță­mânt va fi supus unui risc major de contaminare cu COVID-19, ținând cont că școala se va face față în față cu elevii. „Cerem Guvernului să renunțe la această decizie de a nu acorda majorarea salarială întrucât semnalele pe care le primim din rândul colegilor noștri arată faptul că este foarte posibil ca deschiderea noului an școlar să fie pusă sub semnul întrebării, dacă nu vor fi acordate creșterile salariale anunțate”, a transmis FSLI.