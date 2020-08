Cere ajutor parlamentar

Un gospodar a ajuns la vîrsta să nu mai poată lucra nimic în grădină și livadă (fructele din pomi rămîn neculese, iarba rămîne necosită!) și se gîndește că vor veni ani și mai grei, în care nu se va putea gospodări de unul singur (mîncare, spălat).

Neavînd soție și nici copii, a căutat un nepot de frate, căruia să-i doneze casa și livada de pomi fructiferi, însă cu toții sînt plecați în străinătate. S-a gîndit atunci la soluția să doneze casa statului român, iar în schimb statul să-i asigure un loc într-un cămin pentru bătrîni, unde să fie îngrijit pînă la moarte. Averea sa imobilă este de circa 55.000-60.000 de euro și are și o pensie bunicică. Însă a aflat că România nu are o asemenea posibilitate legală. Bătrînul a venit la redacție ca să le dea parlamentarilor de Maramureș o idee pentru o nouă lege, așa cum există în Italia, de pildă. Consideră că mulți bătrîni ar prefera să se pună sub protecția statului, decît a unor persoane fără scrupule, care profită de ei.