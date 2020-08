O profesoară din Baia Mare va preda copiilor din Sfântu Gheorghe

În ciuda riscurilor generate de actualul context epidemiologic, profesoara Tatiana Cauni de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare va participa, între 23 și 27 august, la o tabără de vară dedicată copiilor aflaţi într-o situaţie educaţională vulnerabilă din satul Sfântul Gheorghe (județul Tulcea). În cadrul taberei, opt profesori voluntari MERITO din țară vor lucra, pe ateliere, cu 40 de copii de vârste diferite: preșcolari, elevi din clasele primare și gimnaziale.

„Cu destul de multă strângere de inimă am acceptat să mă implic în tabăra ce va avea loc între 23 şi 27 august, în Sfântul Gheorghe, Tulcea, realizată de profesorii voluntari, MERITO, din țară. Singurul motiv real este această perioadă nu tocmai bună drumului și socializării. Profesorii implicați sunt în număr de opt – de diferite discipline -, iar printre ei se numără Antoneta Împușcatu (Toni), o persoană dragă mie, care a fost prezentă de două ori în Maramureș și care se ocupă de organizarea acestei tabere (fiind din zonă) şi Iulia Măndăşescu, așa că nu am putut refuza”, a mărturisit prof. Tatiana Cauni, profesor MERITO 2019. În satul Sfântul Gheorghe din Tulcea, cei opt profesori MERITO vor lucra zilnic, pe ateliere, cu 40 de copii proveniți din medii defavorizate. „Eu am ales să fac un atelier de „făcut” și „desfăcut” povești – „Povești reale, povești inventate” plecând de la povestea „Cel mai înalt copac” din „Cartea mincinoșilor” de J. C. Carriére. Tot programul este pliat pe conceptele: Apă, Aer, Foc, Pământ. Pentru acest atelier, am ales Apă și Pământ (corabie și copac), ajutată fiind și de cele două profesoare de limba și literatura română (gimnaziu) din Buzău. De asemenea, ne dorim ca, la întoarcerea din tabără, să păstrăm legătura, timp de un an de zile, cu acești copii, urmând să lucrăm online cu ei (câte una, două activități pe săptămână, în funcție de disponibilitatea lor)”, a explicat prof. Tatiana Cauni.