Damian Spinei: De la Românii au talent la marele trofeu al festivalului “Ion Petreuş”

Damian Spinei este câştigătorul din acest an al trofeului Festivalului Naţional de Folclor “Ion Petreuş”. Artistul a devenit cunoscut după ce a apărut la celebra emisiune “Românii au talent”. Este originar din oraşul Drochia, situat în zona de Nord a Republicii Moldova. A studiat doi ani chitara la Şcoala Populară de Artă, apoi a studiat canto popular, alături de prof. Viorica Cheptanaru. În prezent este student la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

“Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru darul pe care mi l-a oferit”

R: Eşti câştigătorul trofeului festivalului de folclor Ion Petreuş din Baia Mare. Ce înseamnă pentru tine acest premiu?

D.S.: Pentru mine acest premiu reprezintă o mare realizare în cariera mea artistică. Este cert faptul că fiecare concurs în parte este o nouă provocare, o experienţă care îmi va fi de folos pe tot parcursul vieţii. Am avut ocazia să fiu acompaniat de orchestra profesionistă ,,Transilvania“ în frunte cu dirijorul Eduard Albina. Vreau să mulţumesc organizatorilor şi în special doamnei Iuliana Dăncuş, juriului din care au făcut parte somităţi din domeniul cultural şi nu ultimul rând publicului maramureşean. Este absolut minunat că s-a organizat anul acesta a XII-a ediţie a concursului în cinstea regretatului interpet Ion Petreuş.

R: Cum a fost competiţia şi cum de ai ales să participi la un concurs tocmai aici, în Maramureş?

D.S.: Înainte de a păşi pe scenă îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru da­rul pe care mi l-a oferit, de a bucura oamenii şi de a rezona cu ei la nivel emoţional. A fost o competiţie strânsă, datorită concurenţilor atât de talentaţi şi dăruiţi acestei meserii. Am legat prietenii durabile cu ei şi le mulţumesc pentru sinceritatea de care au dat dovadă pentru omenie !

R: Ce impresie ţi-au făcut maramureşenii şi cum e în Maramureş, o zonă încărcată de tradiţii?

D.S.: Maramuresul este un colţ desprins din Rai! Nu în zadar se spune că România este grădina Maicii Domnului. Mă simt ca la mine acasă, doar suntem fraţi români de pretutindeni! Am ră­mas cu o impresie frumoasă despre oamenii de acolo care au fost atât de călduroşi şi buni la suflet! Am simţit un mare respect şi ataşament pentru muzica tradiţională românească, ceea ce m-a uluit şi m-a sensibilizat până la lacrimi. Sunt un norocos că am avut prilejul de a cunoaşte publicul maramuresean de la care am învăţat multe lucruri utile!

Participant la “Românii au talent”

R: Până să ajungi la acest festival, ai avut un parcurs artistic interesant. Unii dintre cititorii noştri cu siguranţă că te cunosc de la Românii au talent. Povesteşte-ne despre această experienţă.

D.S.: Românii au talent “este o rampă de lansare pentru talente din orice domeniu. Este un mediu favorabil de a prezenta întregii lumi iscusinţa poporului românesc. Mi-a plăcut mult reacţia auditoriului la muzica populară, am trăit clipe de neuitat şi mi-am atins targhetul: mesajul a ajuns la inima ascultătorului!

R: A fost un pas înainte în carieră participarea ta la această emisiune celebră?

D.S.: Am reuşit să cunosc cântăreţi, dansatori, acrobaţi, din tot mapamondul. Recunosc că acest proiect m-a ridicat cu o treaptă mai sus în cariera mea de interpret, mulţi oameni m-au apreciat. Niciodată nu am avut tendinţa de a căuta căi uşoare, fiindcă nu rezultatul în sine mă face fericit, ci drumul parcurs până la el. Am avut multe propuneri de colaborări. Din păcate, concursul s-a suprapus cu perioada stării de urgenţă şi multe dintre ele au fost reprogramate!

R: Au mai fost în cariera ta şi alte participări la competiţii muzicale?

D.S.: Mă pot mândri cu participarea mea la 27 de concursuri naţionale şi internaţionale, care m-au făcut mai puternic, disciplinat şi perseverent. Menţionez câteva: Marele Premiu la concursul internaţional ,,Prezintă orchestra Folclor” din Chişinău, Republica Moldova; Marele Premiu la concursul internaţional ,,Micul Prinţ” din Chişinău, Republica Moldova; Marele premiu la concursul de folclor ,,Efta Botoca” din Banat; Premiul I la concursul ,, Florile Ceahlăului” , Piatra Neamţ; Premiul I la concursul ,, Tita Bărbulescu” din Topoloveni; Premiul I la concursul internaţional de folclor ,,болгарскоенаследство” din Bulgaria; Medalia de bronz la concursul ,,Jocurile delfice” din Moscova, Rusia etc.

,,Muzica este ca şi dragostea, mişcă nori şi sori”

R: Întâlnirea cu muzica de când datează? Cum ai ales acest domeniu? E vreo moştenire de familie?

D.S.: Am îndrăgit acest gen al artei mai profund atunci când am început să învăţ să cânt la chitară. Sunt prima generaţie care practică muzica într-un mod profesionist. Îmi plăcea mult să cânt, să recit poezii. ,,Muzica este ca şi dragostea, mişcă nori şi sori”. Nu-mi pot închipui viaţa monotonă, fără culoare. Am avut o educaţie aleasă şi mulţumesc familiei mele care mi-a altoit iubirea faţă de artă.

R: Ai cochetat şi cu alte genuri muzicale?

D.S.: Mi-am început activitatea artistică în cadrul unui band de muzică uşoară ,,Crescendo band”, în calitate de tenor. Cântam pe 7 voci muzică modernă acapella. Proiectul a durat vreo 3 ani, având multe spectacole şi concerte memorabile.

R: Te pasionează şi alte laturi ale artei sau doar muzica?

D.S.: De mic copil m-a pasionat arta plastică. Fiind student la colegiul de muzică am îndrăgit actoria. Cânt la 3 instrumente: chitară, cobză şi pian.

“Aş vrea să ajung la inimile oamenilor prin cântecele mele”

R: Ce rol crezi că are arta în ziua de astăzi, când iată, lumea e într-o îngrijorare profundă, grijile par să fi luat lo­cul lucrurilor frumoase din viaţa noastră?

D.S.: Indiferent de situaţia în care s-ar afla omenirea, muzica este un balsam al sufletului, un tratament care te ajută să uiţi de toate grijile şi nevoile. Lumea este dornică de a absoarbe acest nectar. În orice împrejurare arta este o hrană spirituală, care mângâie, îi face pe oameni mai optimişti.Astfel îndrăgim viaţa şi cu bune şi cu rele !

R: Crezi că poţi să schimbi ceva în sufletele, în vieţile oamenilor prin muzica ta?

D.S.: DA. Le dăruiesc speranţă, un mugure de bucurie! Arta a avut dintotdeauna un rol important în viaţa societăţii. Ea are nobila menire de a modela suflete şi caractere. Te face să fii mai bun, să ai încredere în tine şi în semenii tăi!

R: Ce îţi doreşti să transmiţi oamenilor prin arta ta?

D.S.: Prin cântecele mele aş vrea să ajung la inima lor. Vreau să-i influenţez să privească sublimul din jur, fiindcă fiecare loc îşi are muzica sa: foşnetul copacilor, adierea vântului, ciripitul păsărilor. Muzica este un mijloc de exprimare artistică, ne leagă de viaţa spirituală a oamenilor, răsădită din trăiri interioare. Prin arta mea aş dori să transmit oamenilor dragostea faţă de mărgăritarele folclorului nostru –doine şi balade, cântece vechi, faţă de portul tradiţional. Altoiesc valori umane şi trezesc emoţii pozitive faţă de patrie, părinţi, natură etc. Folclorul este un tezaur preţios, cea mai mare moştenire, oglindeşte istoria, trebuie să-l transmitem din generaţie în generaţie .

R: Ce ai făcut în perioada în care a fost nevoie să stai departe de scenă, din cauza izolării? Ai mai găsit resurse interioare pentru a cânta?

D.S.: În această perioadă am încercat să fiu cât mai productiv. Am citit multe cărti de dezvoltare personală, de specialitate, am răscolit arhive şi m-am documentat din multe izvoare scrise despre muzică.

R: Unde te pot vedea cei care îţi apreciază muzica?

D.S.: Cei care mă apreciază mă pot găsi pe reţelele de socializare facebook sau instragram –Damian Spinei sau pe pagina mea de pe youtube.

R: Ce ţi-ai propus pentru perioada următoare?

D.S.: Mi-am stabilit un plan care cuprinde concursuri de muzică populară, concerte, noi piese. Este surpriză pentru voi!

R: Un mesaj pentru cei care îţi iubesc muzica.

D.S.: Dragi prieteni vă mulţumesc că mă iubiţi şi apreciaţi. Voi îmi daţi putere, îmi sunteţi un sprijin, un izvor de inspiraţie, de aceea vă sărut şi vă îmbrăţişez cu drag!