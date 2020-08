Expoziția copiilor din sistemul instituționalizat

O activitate inedită au desfășurat copiii din Casa de Tip Familial Dealul Florilor, din Baia Mare, timp de câteva luni.

Anuța Vârsta, scriitor și ilustrator de cărți pentru copii, inițiatoarea proiectului „Enfant auteur”, în Franța, a vrut să descopere, să dezvolte și să pună în valoare talentele încă nedescoperite ale copiilor. Așa a luat naștere parteneriatul de voluntariat al Anuței Vârsta cu Hope and Homes for Children și DGASPC Maramureș.

Scriitoarea a reușit să le stârnească copiilor interesul înspre interpretare de text, analiză de imagine, teatru kamishibai, desen. Iar din desene au rezultat povești. Înaintea reîntoarcerii Anuței în Franța, pentru ca totul să rămână întipărit în mintea și sufletul lor, a fost organizată o mică expoziție cu lucrările copiilor, chiar și în condițiile impuse de restricțiile cauzate de pandemia de coronavirus. Evenimentul a avut loc în curtea casei de tip familial, în prezența copiilor, a personalului casei, reprezentanților DGASPC și ai Hope and Homes for Children.