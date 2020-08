În Mireșu Mare • Intabularea terenurilor – prioritate a administrației

Una dintre prioritățile primăriei din Mireșu Mare, în ultimii ani, a fost intabularea întregii suprafețe de teren a comunei. Cu toate că încă mai este de lucru în prezent, primarul spune că nu va înceta demersurile în acest domeniu, în următorul mandat, dacă îl va câștiga.

„Problema cadastrului este un mare obstacol în calea dezvoltării agriculturii României. De mulți ani, am încercat să fac tot ce ține de mine legat de această problemă. Mulți dintre voi cunoașteți inițiativele mele privind Legea intabulării gratuite și Legea cadastrului. Datorită intervențiilor mele pe lângă parlamentari, am reușit, în cele din urmă, o modificare a Legii cadastrului. De această modificare beneficiază nu numai locuitorii comunei Mireșu Mare, ci și toți cetățenii României. În cei 4 ani de mandat la Primăria Mireșu Mare, o preocupare constantă pentru mine a fost rezolvarea problemei cadastrului. Nu am putut face o intabulare sistematică rapidă, deoarece nu am găsit o bază de date la preluarea mandatului. De aceea, în acest mandat, am refăcut baza de date cu actele necesare întocmirii cadastrului și, pe etape, am început măsurători în toate satele comunei. Cu sprijinul dumneavoastră, am încredere că, în următorul mandat, vom reuși să intabulăm întreaga suprafață a comunei. De asemenea, vom aduce înapoi suprafețele care, în mod eronat, sunt pe raza teritorială a altor comune”, a precizat Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșu Mare.