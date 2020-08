🕮 Lecții de învățat 🕮 Arta și sufletul

Am avut bucuria să văd unele dintre muzeele celebre ale lumii. Și să-mi încarc sufletul și mintea cu ce are mai frumos umanitatea: geniul creator al omului. Dar nu despre muzee vreau să vorbesc, ci despre cum sunt copiii deprinși cu frumusețea artei. La Paris, lângă Atelierul lui Brâncuși se află Centrul Pompidou. Un spațiu generos, care satisface toate gusturile și preferințele. Acolo, printre sutele de lucrări, una vorbește despre România. Ea se numește “Bluză românească”, aparține lui Matisse, care a donat-o Centrului Pompidou în 1953.

În periplul grăbit prin muzeu mi-a atras atenția mulțimea de elevi și studenți, cu caietele de notițe sub braț, care studiau arta la ea acasă. O parte dintre aceștia i-am întâlnit și la colțul care adăpostește câteva dintre creațiile lui Constantin Brâncuși. Erau copii mai mici, așezați pe jos, sorbind cuvintele profesorului lor, care le vorbea despre Brâncuși.

M-am oprit pentru câteva minute, pentru a asculta ce le spune. Și le spunea că artistul s-a născut în România, dar a trăit la Paris. Și în SUA, și în Franța, și în Olanda, și în toate țările care înțeleg rolul artei, aceasta se predă copiilor și tinerilor cu mare seriozitate. Argumentul? Cel mai important, după ce primești o educație artistică, nu este faptul că poți deveni artist, ci că poți înțelege limbajul artistic și să te bucuri de ceea ce arta transmite către sufletul tău și pentru formarea ta ca om.