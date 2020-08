Limba latină, două păreri

Mă puteți întreba: pe vreme de pandemie și confruntare electorală, îți arde de limba latină? Da, când lumea este antrenată de îngrijorări, apar și teorii radicale, care nu pot fi trecute cu vederea. Apar uzurpatorii activi, care vor să-și impună părerea ca adevăr imuabil. Așa, ca un făcut, au apărut, în ultima vreme, o serie de articole care susțin că limba latină este inutilă, nefolositoare, o limbă moartă. Deci să fie, cum este, alungată din curricula școlară. De unde? Paradoxal, tocmai din termenul latin care s-a impus în sistemul de învățământ românesc. Sintetizez câteva opinii care reprezintă revolta unor oameni ai vremurilor noastre. Zic că limba latină este o limbă moartă, a fost folosită de romani, iar acum nu este oficială în nici o țară. Se spun nerozii de genul: învățarea ei nu mai prezintă nici un interes în a înțelege limba unui popor. Să fim serioși!

Apoi aberații de felul: latina este o limbă care nu este folosită de nici o civilizație. Poate ar interesa pe istoricii care ar studia Imperiul Roman. Or elevii din anii terminali sunt preocupați de notele la examen nu de latină. Aceste idei le-am întâlnit în articole semnate de experți în educație, sau de profesori. Evident, nu de limba latină. Pe acest fond, cei care întocmesc curricula școlară au decis ca studiul limbii latine să se facă pe parcursul unui an, o oră pe săptămână, în ultima clasă de gimnaziu. Curentul antilatinist l-a ironizat și pe istoricul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, care a demonstrat, cu argumente, foloasele studierii limbii latine. Dacă această părere a avut, oarecum, câștig de cauză prin limitarea dramatică a latinei în curricula școlară, există cea de-a doua părere, care vine cu probe pentru studierea latinei în școală. Universitarul Liviu Franga spune limpede: limba latină îi ajută pe elevi să învețe mai bine limba română! Numai că și limba noastră maternă nu este o comoară, nici un șirag de pietre rare.

De ce să studiem latina? Limba română face parte din familia limbilor latine. Foarte multe cuvinte din latină au fost preluate în mai toate limbile romanice. Nu există știință care să nu folosească termeni latini. Inclusiv în lumea internetului. La fel stăm și cu greaca veche. Alături de elină, latina s-a studiat în gimnazii și licee în Europa de când s-a inventat învățământul public, dar și privat. Ca matematica, limba latină s-a studiat de secole pentru valoarea ei în gimnastica minții. Precum gramatica, are virtuți în structurarea gândirii. Care ne duc la schemele logice. Ca să înțelegi pe ce lume trăiești, ai nevoie de literatură, istorie și civilizație latină. Dacă în viziunea lui Eminescu suntem și urmașii Romei, va trebui să știm legenda lupoacei capitoline și a gemenilor fondatori, Romulus și Remus, legendă preluată din cartea Ab Urbe condita (De la fundarea Romei) a lui Titus Livius. Omul are nevoie de frumos, să-și lustruiască nivelul estetic.

Literatura latină ne-a lăsat opere care sunt proaspete și după două milenii. Exegi monumentum aere perennius (Am înălțat un monument mai durabil decât bronzul) a scris Horațiu. Asta le-a reușit multor autori latini. Inclusiv lui Ovidiu, poetul latin exilat la Pontus Euxin. Dacă nu vă plac marii scriitori ai anticei Rome, latina ajută la învățarea limbilor străine. Așa spun lingviștii. M-am interesat și am aflat că studiul limbii latine este fenomen național în toate școlile din Portugalia, Spania, Franța, Italia, întrucât latinitatea este componenta esențială a civilizației acestor țări. Dar în România? Limba latină este materie de bază, chiar din prima clasă de gimnaziu și obligatorie la bacalaureat și în unele țări germanice. Parcă se invocă paradigmele educației europene! De ce România are altă părere? Suntem o țară vorbitoare a unei limbi romanice, cu rădăcini daco-romane. A studia limba și civilizația marelui popor al cărui nume îl porți este o datorie să înțelegi care este locul tău în lume. Este un lucru știut că studiul textelor greco-latine oferă modele de oratorie și de organizare a discursului. Este o tehnică absolut necesară politicienilor. Da, latina este peste tot, pentru că a fost timp de secole limba prin care s-a transmis cunoașterea în Europa.

Școala românească are multe defecte și adesea latina este victima acestui sistem defectuos. Eu am evocat două păreri. Îl rog pe prietenul dr. Teodor Ardelean să aducă și alte argumente în favoarea latinei în școală! Deoarece este singurul, din preajmă, care poate sta de vorbă cu Titus Petronius Niger în original, făcând comentarii la Satyricon. Petronius a fost consilier al împăratului Nero pe probleme de lux și extravaganță, petreceri și distracții. Ce lume!