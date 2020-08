Testarea anuală a cailor

Boala numită anemia infecțioasă a ecvinelor (popular: SIDA cailor) încă nu a fost eradicată, așa că medicii veterinari continuă să ia probe de sînge, primăvara, de la toți caii cu vîrsta de peste un an (pînă acum, limita era 6 luni), și trimit probele spre analiză, în direcția anemiei infecțioase, la Laboratorul sanitar veterinar din Baia Mare.

În 2020, au fost recoltate probe de sînge de la 6.046 de cabaline, în urma analizei fiind depistate 11 cazuri de infectare cu virusul ce produce SIDA cailor. Boala este nevindecabilă, nu are vaccin, nu are leac. Caii depistați pozitiv (adică au virusul în sînge) sînt uciși. Pînă acum, erau tăiați în abator, dar carnea de cal nu mai este dorită la export, așa că abatoarele din Maramureș refuză să mai taie cai.

Medicii veterinari de stat au ucis 10 din cei 11 cai cu anemie infecțioasă, rămînînd în stoc unul singur. Dacă proprietarul refuză să predea calul ca să fie eutanasiat, Direcția Sanitar Veterinară trebuie să ceară aplicarea legii prin instanța de judecată. Proprietarii cailor uciși sînt despăgubiți de stat, la valoarea de piață, stabilită de o comisie locală. (Unii proprietari cer însă mai mulți bani decît se cuvine, fiind legați afectiv de animal.)