Înscrieri pentru Săptămâna Națională a Voluntariatului

ProVobis organizează și în acest an Săptămâna Națională a Voluntariatului, evenimentul fiind programat pentru intervalul 7-13 septembrie. Tema propusă este „Orașe și Comunități Durabile”, iar înscrierile se fac până în 31 august.

Chiar dacă tema din acest an este „Orașe și Comunități Durabile”, organizațiile și instituțiile au libertatea de a organiza evenimente și acțiuni care să adreseze și alte teme. Un singur ingredient rămâne neschimbat – implicarea voluntarilor. Așadar, organizațiile și instituțiile pot înscrie orice activitate care presupune: voluntariat, promovarea voluntariatului și recunoașterea voluntarilor. Orice acțiune, cât de mică sau de mare, indiferent dacă se întâmplă într-un sat sau într-un oraș, în cadrul unei instituții sau a unei organizații, prin intermediul unui grup de prieteni implicați, poate transmite un mesaj clar și puternic – voluntariatul contează. Înscrierea activităților în calendarul Săptămânii Naționale a Voluntariatului se face până în 31 august, completând formularul http://www.saptamanavoluntariatului.ro/inscrie-te-in-snv/. Ca în fiecare an, ProVobis a pregătit un tricou al ediției pe care voluntarii să-l poarte cu bucurie la acțiunile organizate sau pe care să îl poată etala cu mândrie, oricând doresc să fie aliați în promovarea voluntariatului.