Statistici de pandemie la Mineralogie

Pandemia provocată de virusul Sars-Cov-2 a avut un impact major asupra sectorului cultural, fie că vorbim de muzee, teatre sau instituții de spectacole, toate acestea suferind pierderi considerabile, atât din punct de vedere financiar, cât și al numărului de beneficiari.

Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare și-a redeschis porțile pentru public începând cu data de 20 mai, după ce au fost luate toate măsurile impuse de lege, pentru limitarea răspândirii Covid 19, măsuri ce au constat în igienizarea spațiilor de vizitare, realizarea unui circuit de vizitare cu sens unic, pentru a limita interacțiunea vizitatorilor, achiziționarea unui termometru non-contact pentru triajul epidemiologic, achiziționarea de dezinfectanți pentru vizitatori și realizarea unui regulament de vizitare în concordanță cu legislația în vigoare.

Revenirea vizitatorilor la Muzeu a început timid, în primele săptămâni de la deschidere fiind mai multe zile în care au fost înregistrați sub 10 vizitatori. În luna iulie situația s-a îmbu­nă­tățit considerabil, în sensul că numărul de vizitatori săptămânal a crescut gradual, de la peste 100 în prima săptămână, la aproape 500 în ultima. De asemenea, în aproape jumătate din zilele lunii, numărul zilnic de vizitatori a fost de peste 50, iar în două zile peste 100, maximul înregistrat fiind de 144, în data de 30 iulie; cifrele din ultimele zile ale lunii apropiindu-se timid de valorile similare, corespunzătoare anului trecut.

″Deși cifrele prezintă o creștere categorică a numărului de vizitatori, o comparație făcută cu aceeași perioadă a anului 2019 ne arată efectele considerabile ale pandemiei asupra sectorului cultural. Dacă în acest an am înregistrat un număr de 352 de vizitatori în luna iunie și 1.116 în luna iulie, în anul 2019 raportam 4.006 vizitatori în luna iunie și 3.491 în luna iulie. Astfel anul 2020 a adus în luna iunie un număr de vizitatori de peste 10 ori mai mic decât anul anterior (o scădere de 91%), iar în luna iulie un număr de 3 ori mai mic (o scădere de 68%). Desigur, aceste cifre erau previzibile având în vedere faptul că Muzeu de Mineralogie este un spațiu închis, s-a redus capacitatea la 25 de persoane care pot fi în Muzeu concomitent, reducerea drastică a turiștilor străini și a grupurilor și reticența oamenilor de a se afla în spații publice închise″, a punctat managerul Muzeului Județean de Mineralogie, Ioan Denuț.