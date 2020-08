Emil Nestor, câştigătorul Trofeului Gutâi

Emil Nestor a câştigat, duminică, Trofeul Gu­tâi, etapa a patra a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă Total, şi este foarte aproape de câştigarea titlului naţional.

Nestor, care s-a impus în toate cele patru etape de până acum, mai are nevoie de un singur punct în două etape pentru a deveni campion naţional de viteză în coastă la Categoria II şi din punct de vedere matematic.

La Trofeul Gutâi, Nestor a avut în prima manşă de concurs un timp de 2 min 52 sec 223/1000, un record al circuitului.

Nestor (Norma M20F) a câştigat cu timpul cumulat de 05 min 45 sec 126/1000, urmat de Silviu Dumitrescu (Osella PA2000 Evo), la 03 sec 358/1000, şi de bulgarul Stefan Stoev (Silver Car EF 10), la 13 sec 831/1000. În top 5 s-au mai clasat Emil Ghinea (Norma M20F), la 27 sec 935/1000, şi Octavian Ciovică (Radical SR8), la 28 sec 678/1000.

La Categoria I, Mihai Leu (Ferrari 458 ChallengeEvo), sosit al şaselea le general, a bifat un nou succes şi este pentru al doilea an consecutiv campion naţional. Acesta are deja un avans de 34 de puncte faţă de principalul urmăritor, Alin George Luca, înaintea ultimelor două etape.