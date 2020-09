La Poienile de sub Munte • Aparatură medicală modernă pentru dispensarul medical

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Suceava a notificat Primăria Comunei Poienile de sub Munte despre faptul că, în urma analizei documentației și a actelor adiționale la proiectul 1HARD/4.1/26, Comitetul de Monitorizare a proiectelor a emis decizia de selectare a proiectului destinat reabilitării și dotării cu aparatură medicală pentru dispensarul din Poienile de sub Munte. Valoarea totală a proiectului este de 1.278.155 euro. Acesta se va derula în parteneriat cu Consiliul Raional Verhovina (Spitalul Raional Verhovina) și Primăria Bocicoiu Mare (Spitalul din Bocicoiu Mare), ambii parteneri din Ucraina. Prin acest proiect, pe lângă substația de salvare, comunitatea din Poienile de sub Munte, și nu numai, va beneficia de servicii medicale în condiții optime și de o tehnologie medicală performantă.