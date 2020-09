Cristina Laslo a semnat cu Minaur

Cristina Laslo este, începând cu 1 septembrie, jucătoarea CS Minaur Baia Mare, proaspăta achiziţie a grupării antrenate de Costică Buceschi semnând un angajament pentru două sezoane. Laslo a intrat deja în programul de pregătire al echipei şi aşteaptă cu interes noul sezon cu formaţia maramureşeană.

„Acest transfer nu poate decât să mă motiveze. Aşteptările sunt mari şi din punct de vedere al performanţelor. Gândul meu este să ne vedem în partea de sus a clasamentului. Pentru asta am venit, pentru asta o să muncim, lucrăm zi de zi pentru acest lucru. Avem un lot numeros şi destul de valoros, care sper să se ridice la nivelul aşteptărilor. Mă interesează performanţa, care mereu a existat la acest club. Minaur se bate mereu pentru rezultate”, a declarat Cristina Laslo pentru site-ul clubului minaur.ro.

Cristina Laslo s-a născut în 10 aprilie 1996 la Cluj-Napoca şi are 1.78 m şi 76 de kilograme. Este campioană mondială de tineret cu echipa României în 2014 (Muntenegru), când a făcut parte şi din echipa turneului final (centru). A fost cel mai bun centru şi la Mondialele de tineret din 2016 (Rusia), când echipa României s-a clasat pe locul 3, cucerind medalia de bronz. Şi-a început cariera la CSŞ Viitorul Cluj-Napoca, din 2011 până în 2017 a jucat pentru CS Universitatea Cluj-Napoca, iar apoi a plecat în Muntenegru, la ZRK Buducnost Podgorica, acolo unde a jucat până în vara anului 2019. Sezonul trecut a evoluat pentru Corona Braşov, iar din această vară este jucătoarea echipei CS Minaur Baia Mare.

Cristina Laslo are 48 de meciuri pentru echipa naţională de junioare, pentru care a marcat 207 goluri. La naţională de tineret are 31 de prezenţe (175 de goluri), în timp ce la echipa naţională de senioare are 35 de meciuri şi 28 de goluri marcate.