Şcoala MERITO – o experienţă unică

Profesoara Tatiana Cauni de la Liceul Teoretic ”Emil Racoviţă” Baia Mare, laureată MERITO, a participat recent la Şcoala MERITO, un proiect cu valenţe deosebite ce are ca scop interacţiunea mai multor cadre didactice MERITO cu preşcolari şi elevi care trăiesc în medii educaţionale vulnerabile. După pregătiri ce au durat o lună de zile, timp în care copiii s-au întâlnit mai întâi online cu profesorii MERITO, spre sfârşitul lunii august a venit momentul să se vadă faţă în faţă în cadrul unor spectaculoase ateliere. Pasul următor e menţinerea legăturii, virtuale, cu aceşti copii pe durata noului an şcolar, dar şi lărgirea paletei Şcolii MERITO într-un nou concept ce va implica liceeni din Baia Mare.

• tema Şcolii MERITO s-a axat pe conceptele Apă, Aer, Foc, Pământ, grupate pe Ştiinţe şi Comunicare

Reporter: Cum a fost experienţa de la Sfantu Gheorghe? Câţi copii au participat în Şcoala MERITO şi cum s-a derulat atelierul tău?

prof. Tatiana CAUNI: Când am făcut primii paşi în satul acela, aflat într-un capăt de lume, m-am simţit – ne-am simţit, vorba prietenei mele, Coziana Zaharia (Bucureşti), care a fost cu mine – ca şi domnişoara învăţătoare din filmele comuniste, care primea repartiţie într-un sat îndepărtat şi dorea să salveze lumea. Nu ştiu dacă am reuşit să o salvez, e prea curând, dar a fost o experienţă unică pentru mine şi, cred, şi pentru copii. În Şcoala MERITO – trebuie făcută diferenţa între o tabără, unde părinţii îşi aduc copiii pentru a avea activităţi recreative şi această Şcoală pe concepte MERITO, unde noi ne-am deplast, voluntar (8 profesori MERITO din ţară), pentru a lucra cu aceşti copii care trăiesc într-o zonă defavorizată, din cauza posibilităţilor reduse de acces la ei în sat – au venit 45 de copii de vârste diferite (preşcolari, şcolari şi copii de gimnaziu), noi, profesorii, fiind împărţiţi pe aceste niveluri. Tema Şcolii MERITO s-a axat pe conceptele: Apă, Aer, Foc, Pământ, grupate pe Ştiinţe şi Comunicare. Eu am lucrat pe Comunicare, pe conceptele Apă şi Pământ, într-un atelier (din trei bucăţi) de ”făcut” şi ”desfăcut” poveşti – poveşti reale şi poveşti inventate (false): ”Cel mai înalt copac” din Cercul mincinoşilor, J.C. Carriere, şi cu ajutorul metodei (proaspăt asimilate dintr-un curs de trei zile), Edu-LARP (învăţare prin joc de rol) am pus în scenă un ”Larp cu piraţi” – ”Poveste cu piraţi”, unde eroii principali au fost acei 13 copii de gimnaziu.

R.: În ce fel păstraţi legătura cu participanţii pe durata noului an şcolar?

prof. T.C.: Noi, intern, la MERITO, pregătim această Şcoală pe concepte de o lună de zile. În realitate, primul contact cu copiii din Şcoala Gimnazială Sfântu Gheorghe şi cu d-na director Adnana Pătrăşcoi, a avut loc online, înainte de vizita noastră în sat, pentru a-i cunoaşte, dar în acelaşi timp şi pentru ca ei să interacţioneze cu profesorii, care din anumite motive nu au putut ajunge acolo.

• maraton MERITO de Ziua Educaţiei

prof. T.C.: Cursurile fizice din Şcoala MERITO au fost al doilea pas, urmând ca, mai târziu, când va începe şcoala, să continuăm întâlnirile în mediul virtual, în funcţie de disponibilitatea lor şi a noastră. Această Şcoală pe concepte MERITO a fost posibilă cu ajutorul Fundaţiei Romanian Bussines Liders, MERITO şi Resortul Green Village.

R.: Ce alte proiecte MERITO se anunţă la orizont şi vor avea implicarea ta?

prof. T.C.: Ca să nu ne îndepărtăm prea mult de subiectul Şcolii MERITO, ne-am propus (am vorbit deja cu cei din MERITO – Măriuca Talpeş, Cosmin Chiriţă, dar şi cu Ciprian Borşan, liderul Maramureş Bussines Club) ca, la anul (vara anului 2021), să lărgim paleta Şcolii MERITO şi să abordăm şi ultimul nivel de studiu – liceul, cu precădere cel tehnologic, aici, în Baia Mare. Aşa că am început deja să ne gândim la echipa pe care o vom invita acasă, la noi, şi ce teme vom aborda cu adolescenţii. De asemenea, începând cu 1 septembrie, am dat startul celui de-al doilea sezon, aşa cum am promis, al Webinarelor MERITO (sunt trei în luna septembrie, practice, în care vom prezenta ceea ce ne propunem noi, eu şi cei trei profesori MERITO: Coziana Zaharie (Bucureşti, primar), Lucian Oprea (Constanţa, liceu, ştiinţe) şi Antoneta Împuşcatu (Tulcea, gimnaziu, ştiinţe) să facem în aceste vremuri agitate pentru elevii noştri. Acestea vor fi doar modele pentru colegii noştri din ţară, fără a avea pretenţia că deţinem adevărul absolut. Şi să nu uităm că, în octombrie, avem Ziua Mondială a Educaţiei, aşa că ne propunem un maraton MERITO pentru colegii noştri profesori din Maramureş şi din ţară, însă despre acest subiect vom vorbi mai târziu. Cu siguranţă că mai sunt evenimente în agenda noastră pe care le pregătim, dar toate la timpul lor. Important este să fim sănătoşi şi, pe cât posibil, să reuşim să ne păstrăm liniştea interioară pentru a duce la bun sfârşit acest an şcolar care nu se preconizeză a fi uşor de abordat.